Главная / Экономика /

Почему МВФ ухудшил прогноз по России и улучшил по миру

Одним из факторов изменения прогнозов в отношении РФ могла стать жесткая финансовая политика
Данила Моисеев
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту ВВП России в 2025 г. с 0,9 до 0,6% по сравнению с июльским докладом. Оценка опубликована 14 октября в обзоре World Economic Outlook. Еще в апреле в организации ожидали роста российской экономики на 1,5%. В 2026 г. рост ВВП составит 1%, как прогнозировалось и в июле. Новая оценка МВФ ниже ожиданий Минэкономразвития, которое называло свой прогноз достаточно консервативным. В сентябре министерство понизило оценку на 2025 г. с 2,5 до 1%, прогноз на 2026 г. был снижен с 2,4 до 1,3%.

В октябрьском докладе Всемирного банка (ВБ) прогноз по росту ВВП РФ также был снижен. Экономика России, согласно прогнозам ВБ, в 2025 г. вырастет на 0,9%, а в 2026 г. – на 0,8%. Июньские прогнозы ВБ предполагали рост в 1,4 и 1,2% соответственно. ЦБ в рамках базового сценария ожидает роста ВВП РФ в 2025 г. на 1–2% и на 0,5–1,5% в 2026 г. (следующее обновление прогноза регулятора запланировано на октябрьском заседании). По итогам восьми месяцев 2025 г. Минэк оценил рост экономики в 1%.

