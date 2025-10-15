Почему МВФ ухудшил прогноз по России и улучшил по миру

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту ВВП России в 2025 г. с 0,9 до 0,6% по сравнению с июльским докладом. Оценка опубликована 14 октября в обзоре World Economic Outlook. Еще в апреле в организации ожидали роста российской экономики на 1,5%. В 2026 г. рост ВВП составит 1%, как прогнозировалось и в июле. Новая оценка МВФ ниже ожиданий Минэкономразвития, которое называло свой прогноз достаточно консервативным. В сентябре министерство понизило оценку на 2025 г. с 2,5 до 1%, прогноз на 2026 г. был снижен с 2,4 до 1,3%.