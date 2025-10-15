Какой эффект на экономику Республики Алтай может оказать создание игорной зоны

Какой эффект на экономику Республики Алтай может оказать создание игорной зоныДействующие кластеры заплатили за первое полугодие 1,5 млрд рублей налогов
Минфин предложил создать на территории Республики Алтай шестую в России игорную зону. Игорный бизнес (кроме тотализаторов и букмекерских контор) был запрещен в России с 1 июля 2009 г. Исключение составляют только специальные зоны в пяти субъектах – Калининградской области, Алтайском, Приморском и Краснодарском крае, а также в Крыму, где она еще не запущена.
Проект закона с поправками к ФЗ «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который открывает возможность создать кластер на Алтае, 14 октября был опубликован министерством на портале правовых актов. Появление в регионе игорной зоны позволит создать новые рабочие места для жителей региона и одновременно увеличить туристический поток, пишут авторы законопроекта.
Летом текущего года более половины турпотока в игорные зоны пришлось на «Красную Поляну» в Сочи, сообщала Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). Из 549 900 таких гостей 242 000 человек (44%) пришлось именно на этот курорт. Второе место по посещаемости заняла игорная зона «Янтарная» в Калининграде (164 000 гостей), третье – «Приморье» во Владивостоке (102 000).
В 2024 г. Республику Алтай посетило 2,7 млн туристов, что на 5% больше показателя 2023 г., сообщил «Ведомостям» представитель Российского союза туриндустрии.
Предложение Минфина о проработке создания игорной зоны в Республике Алтай может стать «интересным решением» для региона и еще одним привлекательным фактором для развития туризма, отметил представитель пресс-службы правительства Республики Алтай. «Мы готовы прорабатывать детали вместе с ответственными ведомствами, пока детального обсуждения не было», – добавил он.
Минфин воздержался от комментариев о дополнительных налоговых сборах в бюджет республики, сославшись на то, что «управление игорными зонами осуществляется уполномоченными органами государственной власти субъекта».
Сколько налогов платят игорные зоны
В последние годы действующие зоны показали стабильный рост туристической привлекательности и экономической активности, отмечает представитель АИРИС. По данным ассоциации, за первое полугодие четыре из них перечислили 1,5 млрд руб. налоговых отчислений, что на 17,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года (1,3 млрд). Наибольшая доля от этой суммы пришлась на «Красную Поляну» (837,5 млн руб.). «Приморье» принесло в бюджет региона 473,3 млн руб., «Янтарная» – 138,9 млн руб., а «Сибирская монета» в Алтайском крае – 112 млн, сообщил представитель АИРИС.
Налог на игорный бизнес регулируется гл. 29 Налогового кодекса. Согласно ее нормам, им облагается имущество, необходимое организации азартных игр (например, игровые столы или автоматы). Конкретные ставки налога устанавливает регион, но в заданных кодексом пределах. Например, за один игровой стол она может составлять от 50 000 до 250 000 руб., а за автомат 3000–15 000 руб. Все поступления от него зачисляются в бюджеты регионов.
При этом прибыль организаторов азартных игр не облагается налогом. В сентябре Минфин предложил ввести частичные исключения из этого правила. Согласно поправкам министерства, налог на прибыль по общей ставке в 25% начнут платить букмекерские конторы и тотализаторы. Также со следующего года Минфин планирует ввести так называемый оборотный налог на букмекерский бизнес – 5% от принятых конторой ставок.
Сколько может заработать Алтай
Создание игорной зоны в Республике Алтай может привести к увеличению доходов бюджета региона, но оно не будет очень существенным, полагает руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. При этом игровой кластер может способствовать росту сектора услуг: размещения в отелях, гостиницах, а также ресторанов и торговли, добавляет он. Дополнительные доходы регион может получить из-за роста туристического потока, причем как из других российских субъектов, так и из соседних стран, например из расположенной поблизости КНР, говорит Цыпкин.
Сейчас игорные зоны эволюционируют в многофункциональные развлекательные площадки, создавая побочные положительные для бюджета эффекты, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов.
Пока прогнозировать доходы от новой игорной зоны довольно сложно, но с учетом близости субъектов и возможного размытия потоков посетителей оценка будет сопоставима с результатами «соседа» – Алтайского края, считает он. Вероятно, вначале поток будет постепенно увеличиваться, после чего стабилизируется, добавляет эксперт. В первое время работы игорная зона может обеспечивать 20–50 млн руб. дополнительных поступлений в год, после чего при полноценном развитии выйти на показатель 80–120 млн руб. в год, полагает Смирнов.
По итогам 2024 г. налог на игорный бизнес, в том числе букмекеров, получали 67 регионов, а общий объем доходов превысил 1,8 млрд руб., напоминает Цыпкин. В целом такую величину налоговых поступлений можно считать несущественной в сравнении с общим объемом налоговых и неналоговых доходов регионов, отмечает он. При этом, по оперативным данным Единого портала бюджетной системы, сборы по налогу на игорный бизнес по состоянию на 10 октября составили уже 2,3 млрд руб., что на 25% превышает показатель в целом за 2024 г., обращает внимание эксперт.
Директор НАО «Шамбала» (управляет одноименным казино в Приморском крае) Максим Смоленцев считает, что увеличение числа казино добавит комфорта посетителям, которым нужно будет меньше тратить времени и расходов, чтобы добраться туда. Но лучшими местами для размещения игорных зон он считает крупные российские города. «Если одним из условий для открытия казино будет строительство новой гостиницы, это могло бы существенно улучшить внутренний туризм», – считает Смоленцев.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина