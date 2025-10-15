Какой эффект на экономику Республики Алтай может оказать создание игорной зоны

Создание игорной зоны в Республике Алтай может привести к увеличению доходов бюджета региона, но оно не будет очень существенным, полагает руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. При этом игровой кластер может способствовать росту сектора услуг: размещения в отелях, гостиницах, а также ресторанов и торговли, добавляет он. Дополнительные доходы регион может получить из-за роста туристического потока, причем как из других российских субъектов, так и из соседних стран, например из расположенной поблизости КНР, говорит Цыпкин.