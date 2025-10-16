Газета
Как на корпоративном управлении сказался уход иностранных директоров

Половина инвесторов и компаний недовольны уровнем решений, принимаемых советами директоров
Дарья Мосолкина
Качество управления в российских публичных компаниях снизилось после ухода из советов директоров (СД) иностранных членов. Такое мнение выразила ровно половина инвесторов, директоров и аудиторов, принявших участие в опросе аудиторско-консалтинговой компании Kept. Эта доля складывается из 29% респондентов, которые отмечают «незначительное снижение», компенсируемое за счет внутренних специалистов, и 21% – тех, кто видит, что уровень компетенций СД «значительно снизился». При этом 35% респондентов уверены в сохранении компетенций СД, показало исследование Kept. Лишь 15% опрошенных говорят о улучшении профессиональных качеств директоров.

Аналитики Kept в июне – августе 2025 г. провели комплексное исследование, состоящее из сравнительного анализа отчетности 142 публичных акционерных обществ (ПАО) из 14 отраслей экономики в динамике за пять лет (2020–2024 гг.), а также онлайн-опроса 230 респондентов. Наибольшую долю среди респондентов (77%) составили инвесторы, члены СД (10%), корпоративные секретари (10%) и внутренние аудиторы (3%).

