Как на корпоративном управлении сказался уход иностранных директоров

Качество управления в российских публичных компаниях снизилось после ухода из советов директоров (СД) иностранных членов. Такое мнение выразила ровно половина инвесторов, директоров и аудиторов, принявших участие в опросе аудиторско-консалтинговой компании Kept. Эта доля складывается из 29% респондентов, которые отмечают «незначительное снижение», компенсируемое за счет внутренних специалистов, и 21% – тех, кто видит, что уровень компетенций СД «значительно снизился». При этом 35% респондентов уверены в сохранении компетенций СД, показало исследование Kept. Лишь 15% опрошенных говорят о улучшении профессиональных качеств директоров.