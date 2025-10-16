Китай готов к торговой войне

Индекс потребительских цен в Китае в сентябре в годовом выражении упал на 0,3%: на 0,2% в городах и на 0,5% в сельской местности, следует из данных Бюро национальной статистики (NBS). Сентябрьская потребительская дефляция продолжила тренд августа – тогда цены упали на 0,4%.