Главная / Экономика /

Китай готов к торговой войне

Дефляция подрывает экономику страны незначительно
Данила Моисеев
CFOTO / NURPHOTO VIA AFP
CFOTO / NURPHOTO VIA AFP

Проблема дефляции становится более актуальной для Пекина в условиях торговой неопределенности. При этом тарифная война рискует обернуться большими потерями для США, что увеличивает вероятность успешных переговоров, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Индекс потребительских цен в Китае в сентябре в годовом выражении упал на 0,3%: на 0,2% в городах и на 0,5% в сельской местности, следует из данных Бюро национальной статистики (NBS). Сентябрьская потребительская дефляция продолжила тренд августа – тогда цены упали на 0,4%.

