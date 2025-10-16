Транспортный налог увеличат в некоторых регионах

В Оренбургской области, к примеру, установлены самые низкие ставки по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно (0 руб.) в Приволжском федеральном округе. В случае принятия губернаторского законопроекта ставка транспортного налога по таким автомобилям составит 7 руб. на 1 л. с. В отношении легковых машин мощностью от 100 до 150 л. с. будет введена ставка 20 руб. на 1 л. с. (сейчас – 15 руб.). Ставки по транспортному налогу для автомобилей мощностью свыше 150 л. с. не поменяются.