Транспортный налог увеличат в некоторых регионах

Транспортный налог увеличат в некоторых регионахГубернаторы объясняют индексацию ростом доходов населения, появятся и новые льготы
Губернаторы Новосибирской и Оренбургской областей и Красноярского края внесли в региональные парламенты законопроекты об увеличении транспортного налога. Он относится к региональным налогам в соответствии с Налоговым кодексом (НК). Главы регионов рассчитывают на дополнительные поступления в бюджеты субъектов. В частности, дополнительные доходы консолидированного бюджета Новосибирской области прогнозируются в размере 219,6 млн руб., Красноярского края – 334,8 млн руб. В финансово-экономическом обосновании законопроекта об увеличении транспортного налога в Оренбургской области указано, что с 2027 г. и далее ежегодно ожидаемый рост поступлений составит порядка 534,8 млн руб.
В Оренбургской области, к примеру, установлены самые низкие ставки по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. включительно (0 руб.) в Приволжском федеральном округе. В случае принятия губернаторского законопроекта ставка транспортного налога по таким автомобилям составит 7 руб. на 1 л. с. В отношении легковых машин мощностью от 100 до 150 л. с. будет введена ставка 20 руб. на 1 л. с. (сейчас – 15 руб.). Ставки по транспортному налогу для автомобилей мощностью свыше 150 л. с. не поменяются.