Доля Москвы в доходах регионов вырастет почти до четверти в следующем году

Доля Москвы в доходах регионов вырастет почти до четверти в следующем годуВ предыдущие годы она составляла пятую часть
Доходы Москвы по отношению к консолидированным поступлениям регионов увеличатся до 22,3% в следующем году, следует из расчетов «Ведомостей» на основе проекта бюджета столицы и данных Минфина. Доходы Москвы в 2026 г. составят 5,93 трлн руб., говорится в проекте казны столицы, внесенном в Мосгордуму. В то же время поступления консолидированных бюджетов субъектов РФ (с учетом муниципалитетов) Минфин прогнозирует в Основных направлениях налоговой и бюджетной политики (ОНБП) на уровне 26,6 трлн руб. (документ внесен вместе с «бюджетным пакетом» в Госдуму).
В последние годы доля Москвы в общих доходах регионов России была вблизи 20%. В 2021–2023 гг. поступления в столичный бюджет составляли около 19% от консолидированных бюджетов регионов. В 2024 г. доля была около 21%. В 2025 г. она составит 19,9%, следует из расчетов «Ведомостей». Минфин ожидает, что доходы консолидированных бюджетов регионов составят 25,75 трлн руб., а в финансовом плане Москвы ожидаются доходы на уровне 5,12 трлн руб. Расчеты «Ведомостей» в целом подтвердили эксперты АКРА и ЦМАКПа.