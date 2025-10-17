Доля Москвы в доходах регионов вырастет почти до четверти в следующем году

Доходы Москвы по отношению к консолидированным поступлениям регионов увеличатся до 22,3% в следующем году, следует из расчетов «Ведомостей» на основе проекта бюджета столицы и данных Минфина. Доходы Москвы в 2026 г. составят 5,93 трлн руб., говорится в проекте казны столицы, внесенном в Мосгордуму. В то же время поступления консолидированных бюджетов субъектов РФ (с учетом муниципалитетов) Минфин прогнозирует в Основных направлениях налоговой и бюджетной политики (ОНБП) на уровне 26,6 трлн руб. (документ внесен вместе с «бюджетным пакетом» в Госдуму).