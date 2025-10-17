Консенсус-прогноз «Ведомостей»: каким будет решение ЦБ по ключевой ставке

Эксперты разошлись во мнениях о следующем шаге Банка России по ключевой ставке на заседании 24 октября, следует из опроса экономистов и представителей бизнеса, проведенного «Ведомостями». За сохранение текущего уровня в 17% высказались 10 из 22 респондентов. Еще шесть ждут снижения на 1 процентный пункт (п. п.) до 16%. Один из них не исключил промежуточный вариант – 16,5%. Еще пять опрошенных экспертов не дают конкретной оценки и приводят диапазон. Двое из них выступают за снижение ставки до 16 или 16,5%, двое – ждут сохранения на уровне 17%, но также допускают снижение до 16–16,5%. И один эксперт считает возможным снижение ставки сразу на 2 п. п. – до 15% – или на 1 п. п. – до 16%.