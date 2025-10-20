Григоренко рассказал об использовании БПЛА и ИИ при проверках бизнеса

Григоренко рассказал об использовании БПЛА и ИИ при проверках бизнесаЧисло проверок снизилось в 5,5 раза с 2019 года, отметил вице-премьер
Количество проверок бизнеса осталось рекордно низким даже после отмены моратория на проверки в 2025 г. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на Всероссийском форуме контрольных органов – 2025 в Красноярске. Инспекторы провели 201 000 проверок с начала года, что на 5000 меньше, чем за аналогичный период 2024 г., когда действовал мораторий.
Сфера контроля и надзора полностью перешла на риск-ориентированный подход, напомнил Григоренко. За счет этого с плановыми проверками инспекторы приходят только на объекты чрезвычайно высокого и высокого риска. «В отношении объектов с категорией риска ниже проводятся обязательные профилактические визиты. Благодаря этому административная нагрузка на бизнес в России осталась на уровне последних лет. Проверок в их классическом понимании стало в 5,5 раза меньше, чем в 2019 г.», – отметил Григоренко. В 2019 г. число проверок составляло 1,5 млн.