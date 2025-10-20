ФНС потратит на закупку и создание информсистем больше других ведомств

Общая сумма, выделяемая на закупки информационных технологий, а также создание и развитие государственных информационных систем, вырастет в 2026 г. на 67,67 млрд руб., или на 27,2%, и достигнет 316,79 млрд руб., отмечается в заключении. Эти средства составят 9,1% от общего объема контрактуемых расходов по открытым госзакупкам на 2026 г. и будут распределены между 78 получателями. Примечательно, что ФНС получит самую большую долю этой суммы (26%), которая превышает, например, долю Минцифры (20,6%, или 65,26 млрд). Еще одним крупным распорядителем этих средств станет Федеральное казначейство – 8,2%, или 25,97 млрд.