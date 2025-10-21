Большинство депутатов поддержит бюджет

Большинство депутатов поддержит бюджетКПРФ и «Справедливая Россия» могут воздержаться в первом чтении
Партия «Единая России» (ЕР) в Госдуме примет решение по законопроекту о федеральном бюджете на три года перед пленарным заседанием 22 октября, сказал «Ведомостям» зампред фракции Евгений Ревенко. Собеседник в Думе сообщил, что от фракции ЕР, «конечно, следует ожидать поддержки бюджета, так как все профильные комитеты, большинство в которых составляют единороссы, проект поддержали».
Заседание фракции КПРФ, на котором будет принято решение о проекте казны на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг., состоится 21 октября, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко. Он добавил, что 15 октября в газете «Правда» вышла программная статья лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в которой тот описал свое видение федерального бюджета. «Он (вариант бюджета КПРФ. – «Ведомости») в корне отличается от предложенного [Минфином] варианта. Мы будем настаивать на нашем варианте бюджета и, естественно, будем исходить из этого», – заявил Ющенко.
КПРФ, вероятнее всего, воздержится от голосования, сообщили «Ведомостям» два собеседника во фракции.
Фракция «Справедливой России» в первом чтении также предположительно воздержится при голосовании по проекту бюджета, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы партии. «Во втором и третьем чтениях [будем голосовать] в зависимости от учета наших поправок. Также мы сделали, как всегда мы делаем, альтернативный бюджет, который предлагает наша фракция», – добавил он.
Источник в партии «Новые люди» заявил «Ведомостям», что скорее всего партия поддержит бюджет, хотя не исключено, что возможно и «свободное голосование» (когда депутаты не ориентируются на решение фракции).
Фракция ЛДПР на встрече с министром финансов Антоном Силуановым получила «полные, исчерпывающие ответы» на все вопросы по проекту бюджета, сообщил «Ведомостям» первый замглавы депутатского объединения Станислав Наумов. «По пяти вопросам мы договорились, что будем готовить предложения в виде поправок ко второму чтению. Исходя из этого, чтобы с правительством над ними поработать, проект бюджета в первом чтении мы поддержим», – сказал Наумов. По словам депутата, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий провел заседание фракции накануне бюджета в режиме видеоконференции из Женевы, где тот находится в составе парламентской делегации на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза.
Госдума 22 октября рассмотрит проект федерального бюджета на три года. Подготовленный проект «сбалансированный и устойчивый», что важно для поддержания макроэкономической стабильности, подчеркивалось в пресс-релизе Минфина. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026–2028 гг. являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников спецоперации, а также достижение национальных целей до 2030 г.
Законопроект о бюджете на 2026–2028 гг. был внесен в Госдуму 29 сентября. В 2027 г. дефицит составит 3,186 трлн руб., в 2028 г. – 3,514 трлн. Доходы бюджета прогнозируются в объеме 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн в 2027 г. и 45,9 трлн в 2028 г. Расходы составят, соответственно, 44,1 трлн, 46 трлн и 49,4 трлн руб. Все профильные комитеты Думы, представившие свои заключения, поддержали принятие бюджета в первом чтении, заявлял глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») 13 октября. По его словам, также принятие законопроекта поддержали комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Общественная палата.