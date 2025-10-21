Большинство депутатов поддержит бюджет

Законопроект о бюджете на 2026–2028 гг. был внесен в Госдуму 29 сентября. В 2027 г. дефицит составит 3,186 трлн руб., в 2028 г. – 3,514 трлн. Доходы бюджета прогнозируются в объеме 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн в 2027 г. и 45,9 трлн в 2028 г. Расходы составят, соответственно, 44,1 трлн, 46 трлн и 49,4 трлн руб. Все профильные комитеты Думы, представившие свои заключения, поддержали принятие бюджета в первом чтении, заявлял глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») 13 октября. По его словам, также принятие законопроекта поддержали комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Общественная палата.