Что значит замедление темпов роста ВВП Китая три квартала подряд

Что значит замедление темпов роста ВВП Китая три квартала подрядВ III квартале они упали до 4,8%, но с начала года все еще выше целевых 5%
Темпы роста ВВП Китая снижаются третий квартал подряд и в III квартале 2025 г. снизились до 4,8%. Для сравнения: в предыдущем квартале темпы роста ВВП были 5,2%, а в I квартале – 5,4% при годовой цели в 5%. Такие данные приводит Главное статистическое управление (ГСУ) КНР 20 октября.
В тексте релиза отмечается, что в сумме по итогам первых трех кварталов 2025 г. ВВП Китая вырос на 5,2% до 101,5 трлн юаней (почти $14,3 трлн). «Национальная экономика сохранила устойчивую динамику развития, преодолевая давление, производство и предложение стабильно росли, занятость и цены в целом были стабильными», – утверждает ГСУ.
Хотя темп прироста ВВП Китая в III квартале и стал самым низким с начала года, точное значение все же оказалось выше, чем у ряда экспертов, отмечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Ирина Ипатова. Так, в Bloomberg Economics ожидали замедления до 4,7%, а прогноз Международного валютного фонда (МВФ) совпал с данными ГСУ в 4,8%.
ГСУ сообщило, что «новые драйверы роста продемонстрировали стабильное развитие», а «меры, направленные на стабилизацию занятости и экономики, продолжали действовать». Так, судя по опубликованной статистике, объем промышленного производства в сентябре вырос до трехмесячного максимума в 6,5%. Но Ипатова замечает, что эффект от правительственных мер по стимулированию внутреннего спроса снижается: «В III квартале использовались в основном фискальные меры поддержки, в том числе нацеленные на борьбу с избыточными мощностями. Процентные ставки остались на прежнем, и так уже низком, уровне».
Несмотря на оптимистичный тон пресс-релиза, ГСУ отмечает, что «экономика по-прежнему сталкивается с многочисленными рисками и вызовами, растущей внешней нестабильностью и неопределенностью, а также необходимостью дальнейшего укрепления основы для устойчивого восстановления и роста».
Среди первоочередных рисков опрошенные «Ведомостями» эксперты называют хронические структурные проблемы китайской экономики, в первую очередь проблемы со спросом. Согласно данным ГСУ, в III квартале рост розничных продаж замедлился до 10-месячного минимума в 3%. До этого минимальным считалось его значение в 3,7% в декабре 2024 г. и июле 2025 г. Это происходит несмотря на меры поддержки, такие как расширение программ трейд-ин и стимулирующие ставки по потребительским кредитам, замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Впрочем, если рассматривать накопленную динамику розничных продаж с начала года, то меры поддержки потребления все-таки привели к определенному прогрессу – за девять месяцев 2025 г. рост составил 4,5% против 3,3% в аналогичный период 2024 г.», – замечает эксперт. Маркером негативных явлений также является падение продаж жилья на 7%, что указывает на тянущиеся уже с ковидных времен глубокие структурные проблемы в секторе недвижимости. В Китае кризис перепроизводства и избыточных мощностей, из-за чего производители снижают цены – в стране продолжается дефляция, а рентабельность падает, отмечает Ипатова.
Еще одним признаком хронического нездоровья китайской экономики стало падение инвестиций в основные активы за январь – сентябрь на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. Беленькая отмечает, что это первое сокращение с периода пандемии 2020–2021 гг. По ее мнению, и здесь тянет вниз сектор недвижимости (спад инвестиций на 13,9% за январь – сентябрь по сравнению со спадом 12,9% за январь – август 2025 г.). «Без учета сектора недвижимости инвестиции в основной капитал с января по сентябрь выросли на 3,0%, замедлившись после роста в 4,2% за первые восемь месяцев. Но замедлился рост и инвестиций в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру», – указывает Беленькая.
В то же время общий объем экспорта из Китая за три квартала вырос на 7,1%, а импорта – упал на 0,2%, отмечается в сообщении ГСУ. Товарооборот со странами – партнерами «Одного пояса и одного пути» вырос на 6,2%. Экспорт машиностроительной и электротехнической продукции вырос на 9,6%, составив 60,5% от общего объема экспорта.
В сентябре общий объем внешней торговли вырос на 8% год к году. Экспорт вырос на 8,4%, импорт – на 7,5%, хотя американский президент Дональд Трамп в начале октября пригрозил Пекину 100%-ными пошлинами с 1 ноября, а официально торговое перемирие кончается 10 ноября. Китаю пока удается, сокращая экспорт в США на фоне угрозы эскалации торговой войны, перенаправлять свои поставки на другие рынки Европы, Азии и Африки, отмечает Беленькая. Ипатова считает рост китайского экспорта непрочным – на внешних рынках ценовая конкуренция ведет к конфликтам с торговыми партнерами. Очередное ухудшение отношений с США может привести к повышению пошлин и снижению товарооборота между двумя крупнейшими экономиками.
Беленькая отмечает, что внешнеторговые надежды экономических игроков связаны с ожидаемой встречей лидеров США и Китая – Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Южной Корее в конце октября – начале ноября: «Высокий уровень неопределенности и риски повышения тарифов подавляют потребление и инвестиционную активность».
МВФ сохранил прогноз по ВВП КНР в 2025 г. в 4,8%, в 2026 г. ожидает замедления до 4,2%. Всемирный банк в начале октября также считал наиболее вероятным сценарием рост в 4,8% по итогам 2025 г., но в 2026 г. оценивал его лишь в 4,3%. Беленькая видит итоговый показатель роста ВВП в 2026 г. в пределах 4,5–4,8%: «С учетом роста за девять месяцев 2025 г. в 5,2% цель в 5% не выглядит недостижимой. Но такой темп вряд ли возможен в среднесрочной перспективе при внешних и внутренних рисках».
В понедельник, 20 октября, начался трехдневный пленум Компартии Китая, где должен обсуждаться новый, 15-й пятилетний план развития на 2025–2030 гг. «Наблюдатели ждут сигналов, как будут расставлены приоритеты – насколько власти сконцентрируются на модернизации промышленности и технологических прорывах, насколько – на поддержке потребления в стране», – говорит Беленькая.