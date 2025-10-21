Что значит замедление темпов роста ВВП Китая три квартала подряд

Среди первоочередных рисков опрошенные «Ведомостями» эксперты называют хронические структурные проблемы китайской экономики, в первую очередь проблемы со спросом. Согласно данным ГСУ, в III квартале рост розничных продаж замедлился до 10-месячного минимума в 3%. До этого минимальным считалось его значение в 3,7% в декабре 2024 г. и июле 2025 г. Это происходит несмотря на меры поддержки, такие как расширение программ трейд-ин и стимулирующие ставки по потребительским кредитам, замечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «Впрочем, если рассматривать накопленную динамику розничных продаж с начала года, то меры поддержки потребления все-таки привели к определенному прогрессу – за девять месяцев 2025 г. рост составил 4,5% против 3,3% в аналогичный период 2024 г.», – замечает эксперт. Маркером негативных явлений также является падение продаж жилья на 7%, что указывает на тянущиеся уже с ковидных времен глубокие структурные проблемы в секторе недвижимости. В Китае кризис перепроизводства и избыточных мощностей, из-за чего производители снижают цены – в стране продолжается дефляция, а рентабельность падает, отмечает Ипатова.