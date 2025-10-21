Почему агентства снижают суверенный кредитный рейтинг Франции

После выхода релиза доходность по гособлигациям начала расти – с 3,32 до 3,38%, следует из данных портала WorldGovernmentBonds. Хотя это и не максимум – в начале октября доходность по французским бондам составляла 3,58%. Таким образом, повысится стоимость, которую Парижу придется платить за заимствования, что может увеличить государственный долг. К сентябрю он уже составил 3,4 трлн евро, или 115,8% от ВВП, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). В Fitch прогнозировали, что в 2027 г. госдолг страны может составить уже 121% ВВП.