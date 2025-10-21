Почему агентства снижают суверенный кредитный рейтинг Франции

Почему агентства снижают суверенный кредитный рейтинг ФранцииИнвесторы оказывают все меньшее доверие Франции из-за снижения ее кредитоспособности, считают эксперты
Рейтинговые агентства стали снижать суверенный кредитный рейтинг Франции. В частности, его понизило агентство S&P Global Ratings (в релизе от 17 октября долгосрочный рейтинг снижен с AA- до A+). До этого, 15 сентября, кредитный рейтинг Франции был снижен агентством Fitch – также с AA- до A+. В пятницу, 24 октября, свой отчет выпускает третье крупнейшее кредитное агентство – Moody’s, ожидается, что оно также снизит рейтинг. Французские государственные облигации теперь могут быть автоматически распроданы теми организациями и фондами, в частности пенсионными, которые полагаются только на максимально надежные вложения, пишет агентство Bloomberg.
После выхода релиза доходность по гособлигациям начала расти – с 3,32 до 3,38%, следует из данных портала WorldGovernmentBonds. Хотя это и не максимум – в начале октября доходность по французским бондам составляла 3,58%. Таким образом, повысится стоимость, которую Парижу придется платить за заимствования, что может увеличить государственный долг. К сентябрю он уже составил 3,4 трлн евро, или 115,8% от ВВП, по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). В Fitch прогнозировали, что в 2027 г. госдолг страны может составить уже 121% ВВП.