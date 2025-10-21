Налоговики начали пресекать вывод средств через электронные площадки для госзакупок

Инспекция установила, что в 2023 г. ООО «Элсиделайт» перечисляло поступающие от заказчиков средства в адрес одного из крупнейших операторов электронных торгов – АО «ЕЭТП» («Росэлторг», является одним из операторов по проведению государственных и муниципальных закупок, а также коммерческих торгов и продажи имущества. – «Ведомости»). Общая сумма переводов достигла 257,6 млн руб. При переводе в качестве назначения платежа указывалось «Перечисление денежных средств оператору электронной торговой площадки для проведения операций по организации процедур и обеспечению участия в них...», пишет суд. Из ответа ЕЭТП на запрос инспекции следовало, что дальше эти деньги по запросу компании отправлялись в адрес бенефициара «Элсиделайта» Евгения Василевского и еще четверым связанным с ним физическим лицам. Никто из получателей средств не декларировал их и не уплачивал налоги. Инспекцией было установлено, что сама компания при этом не вела финансово-хозяйственной деятельности и была создана исключительно с целью обналичивания средств, следует из Решения Арбитражного суда Москвы. При этом позже в отношении нее была введена процедура банкротства.