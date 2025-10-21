Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять проект бюджета

Комитет по бюджету и налогам получил заключения от 31 профильного комитета Госдумы, все они поддержали принятие проект бюджета на 2026–2028 гг. в первом чтении. При этом 21 комитет представил замечания и предложения, которые можно будет реализовать при подготовке документа ко второму чтению или в ходе исполнения бюджета в 2026 г., отметил Макаров. По словам депутата, Счетная палата, ЦБ, Общественная палата, комитеты Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике, законодательные органы субъектов и губернаторы также рекомендуют одобрить главный финансовый документ в первом чтении.