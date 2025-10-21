Газета
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять проект бюджета

Он учел оценки и предложения других профильных комитетов и государственных ведомств
Ксения Котченко
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2026–2028 гг. Все госпрограммы, разделы и подразделы бюджета прошли подробное обсуждение с участием профильных комитетов и министерств, представителей правительства РФ и Счетной палаты, отметил председатель комитета Андрей Макаров в ходе заседания. При этом комитет пока продолжает работать над налоговым законопроектом, указал депутат. Рассмотрение на пленарном заседании Госдумы этих двух инициатив планируется 22 октября, следует из повестки совета Думы.

Комитет по бюджету и налогам получил заключения от 31 профильного комитета Госдумы, все они поддержали принятие проект бюджета на 2026–2028 гг. в первом чтении. При этом 21 комитет представил замечания и предложения, которые можно будет реализовать при подготовке документа ко второму чтению или в ходе исполнения бюджета в 2026 г., отметил Макаров. По словам депутата, Счетная палата, ЦБ, Общественная палата, комитеты Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и по экономической политике, законодательные органы субъектов и губернаторы также рекомендуют одобрить главный финансовый документ в первом чтении.

