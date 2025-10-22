Основные параметры бюджета страны на 2026 год в цифрах и графиках

Основные параметры бюджета страны на 2026 год в цифрах и графикахСильнее всего увеличатся расходы на обслуживание госдолга и соцполитику
22 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Ключевыми приоритетами документа стали выполнение государством социальных обязательств, оборона и безопасность страны, а также нацпроекты. По словам министра финансов Антона Силуанова, проект предусматривает индексацию социальных выплат на 7,6% указным категориям бюджетников, а также на 6,8% ветеранам и инвалидам. Несмотря на санкции и угрозы, бюджет решает задачи развития страны, констатировал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Главное о будущем госказны на ближайшие три года – в инфографике «Ведомостей».
Динамика доходов и расходов
Дефицит федерального бюджета России в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. (1,6% ВВП), в 2027 г. – 3,186 трлн руб. (1,2% ВВП), в 2028 г. – 3,514 трлн руб. (1,3% ВВП). В этом году, в соответствии с последними поправками Минфина, он составит 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП). Принятый прошлой осенью бюджет на 2025–2027 гг. прогнозировал меньший дефицит: 0,5% ВВП в 2025 г., 0,9% в 2026 г. и 1,1% в 2027 г.
Проект бюджета на ближайшую трехлетку предполагает рост доходной части большими темпами, чем расходной. Так, в 2026 и 2027 гг. поступления должны увеличиться на 8,6% и 6,5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как траты – лишь на 2,9% и 4,6%. В 2028 г. же расходы вырастут на 7,1%, а доходы – на 6,9%.
Ориентир на отечественный рынок
Проект федерального бюджета сформирован, отмечается в пояснительной записке к нему, на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России на 2026–2028 гг. Он предполагает, что геополитическая ситуация будет частично стабилизирована без введения дополнительных ограничений (в частности, в отношении поставок российских продуктов ТЭКа на мировой рынок). Правительство ожидает сдержанную динамику импорта российских товаров вследствие замедления внутреннего спроса, переключение потребителей на отечественного производителя, а также восстановление экспортных поставок за счет нефтегазового сектора.
Рост экономики прогнозируется в 2026 г. на уровне 1,3% после 1% в 2025 г., что фиксирует, как говорится в документе, процесс поступательного охлаждения спроса и окончание восстановительной фазы экономического роста.
При этом естественное охлаждение ранее перегретого внутреннего спроса позволит перейти к траектории более сбалансированного и устойчивого экономического роста: в 2027–2028 гг. ВВП вырастет, как ожидается, на 2,8% и 2,5% соответственно.
Объем инвестиций, как ожидается, увеличится в 2026 г. почти на 5%, достигнув 45,328 трлн руб., – 19,3% ВВП. В 2027 г. показатель вырастет на 8%, а в 2028 г. – на 7,5%.
Инфляция в соответствии с проектом бюджета уже в следующем году выйдет на цель ЦБ в 4% и останется на этом уровне в 2027–2028 гг.
Российский экспорт в 2026 г. вырастет на 4,6% по сравнению с 2025 г. и составит $434 млрд. В 2027–2028 гг. показатель увеличится на 7,1% и 9,5% соответственно.
Импорт же в 2026 г. вырастет всего на 1% до $294 млрд. В последующие два года рост составит, как ожидается, 6,5% и 4,8% соответственно.
Нефть подорожает, но рубль ослабнет
Бюджет сверстан с учетом прогнозируемой в 2026 г. стоимости российской нефти Urals в $59/барр., которая в 2027 г. увеличится до $61/барр., а в 2028 г. – до $65/барр. Цены на газ, наоборот, будут падать: в 2026 г. снижение составит 1,9%, в 2027 г. – 3,8%, а в 2028 г. – менее 0,1%.
Рубль, как ожидается, после укрепления в 2025 г. начнет последовательно ослабевать в ближайшие три года, достигнув отметки 92,2 руб./$ в 2026 г., 95,8 руб./$ – в 2027 г. и 100,1 руб./$ в 2028 г.
В пояснительной записке указывается, что работодатели больше не готовы увеличивать зарплаты сотрудникам теми же рекордными темпами, что и в 2023–2024 гг. (тогда они выросли на 8,2% и 9,7% соответственно). В 2025 г. рост зарплат составит 3,4%, а реальных располагаемых доходов – 3,8%. В последующие годы тенденция сохранится и уровень жизни населения будет расти устойчиво, но умеренно.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 г. ожидается на уровне 13,66 трлн руб. – на 0,14% больше, чем на конец 2025 г. В следующем году в пределах недополученных нефтегазовых доходов будет направлено 38,5 млрд руб. на финансирование дефицита федерального бюджета.
Откуда поступят деньги
Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,283 трлн руб. – на 8,6% больше, чем в 2025 г. В 2027–2028 гг. они вырастут на 6,5% и 6,9% соответственно. В 2026 г. ожидаются 8,918 трлн руб. нефтегазовых поступлений и 31,364 трлн руб. – ненефтегазовых. Доля нефтегазовых доходов от их общего объема снизится, как ожидается, с 23,3% в 2025 г. до 21,2% в 2028 г.
Доля нефти в структуре нефтегазовых доходов будет, в соответствии с проектом бюджета, снижаться, несмотря на прогнозируемые рост нефтяных цен и снижение газовых. Так, если в 2025 г. на нее придется 77,4% всех нефтегазовых поступлений, то в 2026 г. – уже 76,8%, в 2027 г. – 75%, а в 2028 г. – 74,6%.
В структуре ненефтегазовых доходов 80% всех поступлений в 2026 г. придется на оборотные налоги и сборы (20,363 трлн руб.), а также налоги на прибыль и доходы (4,978 трлн руб.). В 2025 г. оборотные налоги принесли казне лишь 17,185 трлн руб. – на 15,6% меньше. Рост по этой статье обусловлен увеличением доходов от внутреннего НДС на 18,6% и ввозного НДС – на 25,5%.
Государственный долг России в 2026 г. составит 43,668 трлн руб. – на 13,27% больше, чем в 2025 г., и на 50,3% больше, чем в 2024 г. В 2027–2028 гг. прирост госдолга составит, как ожидается, 10,9% и 11% соответственно. При этом доля внешнего госдолга будет последовательно снижаться и составит в 2026 г. 14,3%, а в 2028 г. – 11,8%.
На что пойдут расходы
Крупнейшая статья расходов федерального бюджета на 2026 г. – национальная оборона. На эти цели будет выделено 12,93 трлн руб. – 29,3% бюджета. На социальную политику предполагается направить 7,1 трлн руб. (16,1%), на национальную экономику – 4,77 трлн руб. (10,8%), а на нацбезопасность и правоохранительную деятельность – 3,91 трлн руб. (8,9%).
Обслуживание госдолга обойдется казне в 2026 г. в 3,9 трлн руб. (8,9%), а общегосударственных вопросов – в 2,76 трлн руб. (6,3%). Расходы на ЖКХ составят 2 трлн руб. (4,5%), на здравоохранение – 1,88 трлн руб. (4,3%), а на образование – 1,74 трлн руб. (4%).
По сравнению с принятым прошлой осенью бюджетом на 2025 г. расходы по всем разделам, кроме национальной обороны, вырастут. Сильнее всего в процентном соотношении – на культуру и кино (+31%), обслуживание госдолга (+23%) и охрану окружающей среды (+21%). В абсолютных же цифрах значительнее всего по сравнению с параметрами на 2025 г. вырастут расходы на обслуживание госдолга (+719 млрд руб.), социальную политику (+611 млрд руб.), нацбезопасность и правоохранительную деятельность (+451 млрд руб.) и национальную экономику (+414 млрд руб.).
На реализацию национальных проектов в 2026 г. будет выделено 6,668 трлн руб. – на 11% больше, чем в 2025 г. В 2027 г. на них планируется выделить 6,736 трлн руб., а в 2028 г. – 7,546 трлн руб., всего за три года – почти 21 трлн руб. Самые крупные из них – «Семья» (за три года планируется потратить 9,014 трлн руб. – 43% от всех трат на нацпроекты), «Инфраструктура для жизни» (4,884 трлн руб., 23,3%) и «Молодежь и дети» (1,794 трлн руб., 8,6%).