Основные параметры бюджета страны на 2026 год в цифрах и графиках

Доходы федерального бюджета в 2026 г. запланированы на уровне 40,283 трлн руб. – на 8,6% больше, чем в 2025 г. В 2027–2028 гг. они вырастут на 6,5% и 6,9% соответственно. В 2026 г. ожидаются 8,918 трлн руб. нефтегазовых поступлений и 31,364 трлн руб. – ненефтегазовых. Доля нефтегазовых доходов от их общего объема снизится, как ожидается, с 23,3% в 2025 г. до 21,2% в 2028 г.