Мишустин оценил перспективы России в переориентации на несырьевой экспорт

Мишустин оценил перспективы России в переориентации на несырьевой экспортДоля дружественных стран среди покупателей выросла почти вдвое с 2021 года
Россия успешно переориентируется на новые рынки и наращивает долю несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ), сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании международного экспортного форума «Сделано в России». Объем ННЭ в первом полугодии обеспечил более 12% ВВП (прогнозируется в этом году на уровне 217,3 трлн руб.), несмотря на внешнее давление со стороны недружественных стран. Экспорт должен служить катализатором обновления отраслей экономики, стимулировать рост эффективности предприятий, создавать современные, хорошо оплачиваемые рабочие места именно у нас, в России, заявил премьер-министр.
Сколько надо продавать
Ключевая задача в соответствии с майским указом – за шесть лет увеличить объем ННЭ на 66% к уровню 2023 г., напомнил Мишустин. С текущего года запущен обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров должен увеличиться до $248,1 млрд к 2030 г. Ожидается, что большая часть придется на дружественные страны ($206,1 млрд). В феврале Минпромторг также публиковал прогнозы по объему несырьевого неэнергетического экспорта: в 2025 г. он ожидается на уровне $149,24 млрд, в 2026 г. – $155,25 млрд, в 2027 г. – $168,65 млрд, в 2028 г. – $195,30 млрд, в 2029 г. – $219,22 млрд.
Чтобы ННЭ вырос за пять лет на две трети, среднегодовые темпы роста должны составлять около 10,7%, подсчитал ведущий научный сотрудник международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ РАНХиГС Владимир Седалищев. Он напомнил, что подобные значения уже наблюдались за 5–6 лет до начала спецоперации, поэтому цель можно считать достижимой при условии синхронизации промышленной, торговой и логистической политики.
Среди основных рисков для роста ННЭ возможное ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках, что особенно вероятно в условиях глобальной торговой войны, негативно влияющей на спрос, предупреждает старший научный сотрудник ИМЭиФ Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Александр Фиранчук. Мешает и укрепление рубля, которое снижает ценовую конкурентоспособность продукции обрабатывающей промышленности на внешних рынках, добавляет Фиранчук. Также негативно влияет жесткая денежно-кредитная политика, добавляет эксперт ВАВТ.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что сейчас идет восстановительный рост ННЭ, а перед государством стоит задача перехода к производству более высокопередельной продукции. Промышленный экспорт за январь – июль вырос на 20% относительно аналогичного периода 2024 г., в том числе в сегменте машиностроения рост составил 35%, в металлургии – 13%, в отрасли минеральных удобрений – 36%, говорил глава Минпромторга на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт».
Алиханов ожидает, что России удастся выполнить плановые показатели по объему промышленного экспорта на этот год в $111 млрд.
Куда и что надо продавать
По словам Мишустина, уже сейчас значительную долю внешней торговли составляет наукоемкая продукция и инновационные решения: «Например, поставки за рубеж машиностроительной продукции ежегодно превышают 2 трлн руб. По итогам семи месяцев этого года объемы ее экспорта выросли более чем на треть». Премьер-министр пояснил, что речь идет о «решениях для электроэнергетики, для секторов добычи и транспортировки нефти и газа, железнодорожного транспорта». «Хорошо известны в мире наши биотехнологии, вакцины, лекарства, органические продукты. Что, безусловно, способствует развитию конкурентоспособных производств в регионах, усиливает межотраслевую кооперацию», – подчеркнул Мишустин.
Потенциал для дальнейшего роста обеспечивает переориентация на азиатские, ближневосточные и африканские страны, но замедлить этот процесс могут высокая зависимость от импортных комплектующих, ограниченный доступ к технологиям и оборудованию, сложности с международной логистикой и расчетами, отметил Седалищев. Он добавил, что внутренние производственные мощности не всегда поспевают за растущим экспортным спросом.
Экспорт через маркетплейсы
Сейчас идет переориентация российского экспорта на рынки Евразийского экономического союза, СНГ, объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметил Мишустин. Усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, напомнил премьер-министр. «Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет. Если в 2021 г. он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 г. уже превысил 85%», – сообщил Мишустин. Он указал на развитие международных транспортных коридоров в южном и восточном направлениях.
Фиранчук отмечает, что Россия уже близка к верхней границе возможной переориентации торговых потоков. В совокупности на азиатские направления приходится порядка 77% российского экспорта, доля Африки (около 6%) и Латинской Америки (порядка 2%) в структуре российского экспорта пока остается незначительной, констатирует Фиранчук. Он добавляет, что африканское направление играет важную роль в поставках российского продовольствия, прежде всего зерна, примерно половина экспорта которого направляется в африканские страны.
Промышленные экспортеры нуждаются в льготном финансировании, особенно для масштабных проектов, сказал Алиханов. «На внешних рынках идет достаточно жесткая конкурентная борьба, ценовой демпинг. Мы видим это на наших традиционных экспортных рынках, в том числе в Средней Азии, где мы все активнее начинаем сталкиваться с конкурирующим экспортом из других стран, в том числе дружественных», – заявил глава Минпромторга.
Экспорт для своих и чужих
Доля дружественных стран в структуре российского экспорта в этом году плотнее приблизится к 90%, а в 2026 г. может даже превысить этот уровень, если динамика сохранится, говорит Седалищев. В 2025 г. экспорт в дружественные страны может составить порядка 87–90% в общем объеме, а в следующем году можно ожидать 95%, прогнозирует доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова. В текущем и следующем году ожидается незначительное увеличение доли дружественных и нейтральных стран в структуре российского экспорта − до уровня около 87–88%, ожидает Фиранчук.
Отдельно Мишустин в своем выступлении подчеркнул, что российские товары покупают и недружественные страны: «Они приобретают энергоносители и удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу, морепродукты и многое другое. И за первое полугодие потратили на такие закупки более $25,5 млрд».
На поставки в недружественные страны по-прежнему приходится примерно 25%, хотя их доля в общем объеме экспорта постепенно снижается, добавляет Седалищев. Он поясняет, что по некоторым категориям товаров Россия сохраняет уникальные позиции. В их числе металлы, минеральные удобрения, отдельные виды химической продукции, редкие материалы. Альтернативы часто дороже или менее надежны либо вообще недоступны, сообщает эксперт.
Чаще всего закупают природные ресурсы и производные от них, включая удобрения, отмечает Новикова. Покупки российских товаров со стороны недружественных стран сохраняются прежде всего за счет поставок энергоресурсов, речь идет о продолжающемся импорте нефти, в частности по нефтепроводу «Дружба», и о поставках трубопроводного газа, хотя их объемы постепенно сокращаются, подчеркивает Фиранчук.
Доля рубля в расчетах за товары и услуги уже превысила 50%, что дополнительно укрепляет экономику, стимулирует рост инвестиций и предпринимательской активности, добавил премьер со ссылкой на данные Банка России. Она составила 56,3%, уточнил позже журналистам Алиханов. Общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составила 85,7%, добавил министр.