Мишустин оценил перспективы России в переориентации на несырьевой экспорт

Ключевая задача в соответствии с майским указом – за шесть лет увеличить объем ННЭ на 66% к уровню 2023 г., напомнил Мишустин. С текущего года запущен обновленный национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Объем поставок несырьевых неэнергетических товаров должен увеличиться до $248,1 млрд к 2030 г. Ожидается, что большая часть придется на дружественные страны ($206,1 млрд). В феврале Минпромторг также публиковал прогнозы по объему несырьевого неэнергетического экспорта: в 2025 г. он ожидается на уровне $149,24 млрд, в 2026 г. – $155,25 млрд, в 2027 г. – $168,65 млрд, в 2028 г. – $195,30 млрд, в 2029 г. – $219,22 млрд.