Суды взыскали с бизнеса 3 млрд рублей налогов и сборов в первом полугодии

Суды взыскали с бизнеса 3 млрд рублей налогов и сборов в первом полугодииЭто в 10 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года, но на треть меньше, чем в 2023 году
Сумма удовлетворенных судами требований о взыскании налогов и сборов с бизнеса в первом полугодии достигла 3 млрд руб. Это следует из статистических данных, опубликованных судебным департаментом при Верховном суде (ВС), с которыми ознакомились «Ведомости». Всего за первые шесть месяцев в арбитражные суды первой инстанции поступило 1589 дел, что немногим меньше показателя аналогичного периода 2024 г. (1612).
Рассмотрено с принятием решения 1083 спора в первом полугодии 2025 г., еще 155 прекращено и 108 оставлено без рассмотрения, следует из данных судебного департамента. Примечательно, что сумма удовлетворенных в первом полугодии требований более чем в 10 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (287,74 млн руб.), но на 32% ниже показателя за первые шесть месяцев 2023 г. (4,41 млрд руб.).