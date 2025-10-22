Суды взыскали с бизнеса 3 млрд рублей налогов и сборов в первом полугодии

Рассмотрено с принятием решения 1083 спора в первом полугодии 2025 г., еще 155 прекращено и 108 оставлено без рассмотрения, следует из данных судебного департамента. Примечательно, что сумма удовлетворенных в первом полугодии требований более чем в 10 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года (287,74 млн руб.), но на 32% ниже показателя за первые шесть месяцев 2023 г. (4,41 млрд руб.).