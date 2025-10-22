Газета
Главная / Экономика /

Комитет по бюджету предложил поэтапный переход на уплату НДС для бизнеса

Такое предложение предлагается учесть в поправках к НК ко второму чтению
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Пресс-служба Госдумы
Комитет по бюджету и налогам рекомендовал установить поэтапное снижение порогов по доходам, при которых бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) становится плательщиком НДС, а компании, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), теряют право на применение этого специального налогового режима. Это необходимо для «соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики». Такие предложения вошли в заключение комитета на налоговый законопроект Минфина, внесенный в Госдуму вместе с «бюджетным» пакетом. В повестке рассмотрение поправок в Налоговый кодекс (НК) в первом чтении запланировано на 22 ноября. Предполагается, что указанные предложения будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.

Представители комитета также считают, что период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых законопроектом мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения. Эти опасения высказывались и в поступивших в Комитет многочисленных обращениях, отметил председатель комитета Андрей Макаров.

