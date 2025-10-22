Комитет по бюджету предложил поэтапный переход на уплату НДС для бизнеса

Комитет по бюджету и налогам рекомендовал установить поэтапное снижение порогов по доходам, при которых бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) становится плательщиком НДС, а компании, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), теряют право на применение этого специального налогового режима. Это необходимо для «соблюдения баланса интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики». Такие предложения вошли в заключение комитета на налоговый законопроект Минфина, внесенный в Госдуму вместе с «бюджетным» пакетом. В повестке рассмотрение поправок в Налоговый кодекс (НК) в первом чтении запланировано на 22 ноября. Предполагается, что указанные предложения будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.