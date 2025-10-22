ФНС внедрит для компаний добровольный мониторинг внутригрупповых сделок

Сейчас участие в налоговом мониторинге (НМ) не покрывает риски по ТЦО, напомнила она. Новый механизм позволит его участникам добровольно разрешать ФНС в режиме реального времени оценивать такие сделки, более того выгружать данные в систему можно будет выборочно – налогоплательщик сможет делать это только в отношении тех соглашений, которые сам пожелает показать ФНС, пояснила Шепелева. Реализация проекта в техническом плане не будет вызывать сложностей у компаний: им достаточно будет просто давать доступ центральному аппарату службы, добавила она. Участие в ТЦО-мониторинге будет давать налогоплательщикам некоторые бонусы. Например, по итогу оценки ФНС, в случае отсутствия рисков, будет выдавать положительное заключение, официально подтверждающее позицию ведомства, пояснила Шепелева. Еще одним преимуществом может стать заключение соглашения о ценообразовании между налогоплательщиками и ФНС (регулирует порядок определения цен и применения методов ценообразования в контролируемых сделках) «в ускоренном режиме», отметила замруководителя ФНС.