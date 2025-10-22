ФНС внедрит для компаний добровольный мониторинг внутригрупповых сделок

ФНС внедрит для компаний добровольный мониторинг внутригрупповых сделокТакая опция может появиться у участников налогового мониторинга
Федеральная налоговая служба (ФНС) прорабатывает инициативу о внедрении на базе налогового мониторинга возможности контроля за трансфертным ценообразованием (ТЦО; механизм контроля за сделками между взаимозависимыми лицами, в частности стоимостью передачи товаров или услуг между структурами одного холдинга). Об этом замруководителя ФНС Юлия Шепелева сообщила в ходе выступления на Всероссийском налоговом форуме ТПП.
Сейчас участие в налоговом мониторинге (НМ) не покрывает риски по ТЦО, напомнила она. Новый механизм позволит его участникам добровольно разрешать ФНС в режиме реального времени оценивать такие сделки, более того выгружать данные в систему можно будет выборочно – налогоплательщик сможет делать это только в отношении тех соглашений, которые сам пожелает показать ФНС, пояснила Шепелева. Реализация проекта в техническом плане не будет вызывать сложностей у компаний: им достаточно будет просто давать доступ центральному аппарату службы, добавила она. Участие в ТЦО-мониторинге будет давать налогоплательщикам некоторые бонусы. Например, по итогу оценки ФНС, в случае отсутствия рисков, будет выдавать положительное заключение, официально подтверждающее позицию ведомства, пояснила Шепелева. Еще одним преимуществом может стать заключение соглашения о ценообразовании между налогоплательщиками и ФНС (регулирует порядок определения цен и применения методов ценообразования в контролируемых сделках) «в ускоренном режиме», отметила замруководителя ФНС.
О планах налоговой службы запустить проект платформы для мониторинга внутригрупповых сделок «Ведомости» писали еще 20 февраля. В начале года ФНС провела опрос среди крупного бизнеса о заинтересованности в подобном сервисе. В пилотном режиме такая система отрабатывается ведомством с начала 2024 г. совместно с группой компаний «Норильский никель». Сервис предполагает предоставление ФНС оперативного доступа к справочникам используемых котировок, подготовку заранее согласованного с налогоплательщиком графика и формы представляемых данных, а также единое хранилище отчетности, пояснений и документов в витрине ТЦО-мониторинга.
Трансфертное ценообразование предполагает установление цен в хозяйственных операциях между взаимозависимыми компаниями. Государство внимательно следит за ТЦО, так как этот механизм позволяет перераспределять общую прибыль группы в пользу лиц, находящихся в государствах с более низкими налогами. Контролю подлежат сделки между взаимозависимыми лицами, к которым относятся, например, внешнеторговые контракты с товарами из одной или нескольких товарных групп. Также ФНС может контролировать условия сделок, заключенных внутри страны, если стороны применяют разные ставки по налогу на прибыль или если одна из сторон освобождена от обязанности платить его. Чтобы избежать претензий от ФНС, налогоплательщик может заключить с ней специальное соглашение о ценообразовании, которое регулирует виды контролируемых сделок и товаров (работ, услуг), в отношении которых они заключаются, порядок определения цен и перечень источников информации, используемых при определении соответствия цен условиям соглашения.
Одновременно власти планируют в будущем году внести изменения в Налоговый кодекс (НК), дающие право подключения к НМ более широкому кругу компаний, писали «Ведомости» 29 сентября. Основной мерой станет отмена условия об обязательном соответствии кандидатов сразу трем указанным в законе критериям: объем выручки и стоимость активов не менее 800 млн руб., а также совокупный размер уплаченных налогов не ниже 80 млн руб. Вместо этого для компании будет достаточно удовлетворять одному из этих требований.
В 2025 г. НМ проводится в отношении 737 компаний (+30% к 2024 г.), следует из данных аналитического портала ФНС. В основном это нефтегазовые, энергетические и торговые компании. В 2026 г. к нему планирует присоединиться еще 147 организаций из более чем 20 отраслей бизнеса, сообщала налоговая служба.