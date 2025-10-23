Торговая война Нидерландов с Китаем поставила под угрозу автопромышленность ФРГ

Как пишет Bild, проблемы с изготовлением вышеуказанных моделей возникли у автоконцерна из-за поставки полупроводников. Пока запасов этих материалов хватит для поддержания производства лишь на текущей неделе, сказал источник издания. Правда, в тот же день представитель Volkswagen в разговоре с Reuters назвал сообщение Bild о приостановке производства моделей Golf и Tiguan неточной. По его словам, эти меры руководством автоконцерна были запланированы давно с целью решения проблем со складскими запасами и совпали с осенними холодами.