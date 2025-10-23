Торговая война Нидерландов с Китаем поставила под угрозу автопромышленность ФРГ

Торговая война Нидерландов с Китаем поставила под угрозу автопромышленность ФРГVolkswagen приостановит выпуск Golf и Tiguan из-за ситуации с Nexperia
Крупнейший автопроизводитель в Европе Volkswagen готовится приостановить выпуск моделей Golf и Tiguan, а также ввести режим неполной занятости, после того как власти Нидерландов под давлением США взяли под контроль деятельность производителя полупроводниковых приборов и чипов Nexperia, принадлежащего китайской Wingtech. Об этом вечером 21 октября написало немецкое издание Bild со ссылкой на источники в руководстве автоконцерна. Возникший после этого конфликт между Амстердамом и Пекином вокруг этой компании рискует нарушить глобальную цепочку поставок автомобилей и бытовой техники.
Как пишет Bild, проблемы с изготовлением вышеуказанных моделей возникли у автоконцерна из-за поставки полупроводников. Пока запасов этих материалов хватит для поддержания производства лишь на текущей неделе, сказал источник издания. Правда, в тот же день представитель Volkswagen в разговоре с Reuters назвал сообщение Bild о приостановке производства моделей Golf и Tiguan неточной. По его словам, эти меры руководством автоконцерна были запланированы давно с целью решения проблем со складскими запасами и совпали с осенними холодами.