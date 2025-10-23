Что может поменяться в проекте бюджета ко второму чтению

Бюджет следующей трехлетки направлен на концентрацию ресурсов для решения главных задач социально-экономического развития страны – обороны и безопасности, макроэкономической стабильности, роста реальных доходов населения, сказал министр финансов Антон Силуанов, представляя проект в Госдуме. Дефицит федерального бюджета планируется на безопасном уровне, сообщил Силуанов. В следующем году он составит 1,6% ВВП, в 2027 и 2028 гг. – 1,2 и 1,3% соответственно. Долг сохранится на уровне, не превышающем 20%, т. е. это безопасные пороги, подчеркнул Силуанов. Он отдельно отметил, что достижение более высоких результатов должно быть обеспечено не только за счет увеличения финансирования, но и за счет повышения эффективности расходования бюджетных средств: «Каждый рубль, вложенный в технологическое лидерство, инфраструктуру, должен дать прирост экономике нашей страны».