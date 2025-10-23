Что может поменяться в проекте бюджета ко второму чтению

Что может поменяться в проекте бюджета ко второму чтениюГосдума одобрила финансовый план страны на трехлетку в первом чтении
Госдума на пленарном заседании 22 октября приняла в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг.». Из 402 депутатов за выступили 323, против – никто, еще 79 воздержались от голосования. Срок направления поправок ко второму чтению назначен на 10 ноября, следует из базы Госдумы.
Бюджет следующей трехлетки направлен на концентрацию ресурсов для решения главных задач социально-экономического развития страны – обороны и безопасности, макроэкономической стабильности, роста реальных доходов населения, сказал министр финансов Антон Силуанов, представляя проект в Госдуме. Дефицит федерального бюджета планируется на безопасном уровне, сообщил Силуанов. В следующем году он составит 1,6% ВВП, в 2027 и 2028 гг. – 1,2 и 1,3% соответственно. Долг сохранится на уровне, не превышающем 20%, т. е. это безопасные пороги, подчеркнул Силуанов. Он отдельно отметил, что достижение более высоких результатов должно быть обеспечено не только за счет увеличения финансирования, но и за счет повышения эффективности расходования бюджетных средств: «Каждый рубль, вложенный в технологическое лидерство, инфраструктуру, должен дать прирост экономике нашей страны».