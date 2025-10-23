Власти и бизнес начали дискуссию по налоговому законопроекту

Власти и бизнес начали дискуссию по налоговому законопроектуМинфин учтет предложения предпринимателей и депутатов ко второму чтению
Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, которыми предлагается повысить стандартную ставку НДС с 20 до 22%, а также понизить порог по доходам для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. Поддержали принятие законопроекта 71% участников заседания (319 депутатов из 401), остальные воздержались (82 депутата).
При этом ко второму чтению возможен ряд изменений. Госдума получила обращение от представителей деловых объединений с предложениями по смягчению проектируемых норм, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они обсуждались не только в профильном комитете, но и накануне с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Михаил Владимирович Мишустин отнесся конструктивно к этим предложениям и со своей стороны дал поручение Министерству финансов проработать предложения и том числе идеи, как видится решение ряда вопросов представителям деловых объединений», – подчеркнул Володин. По его словам, эту работу планируется организовать до второго чтения.