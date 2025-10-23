Власти и бизнес начали дискуссию по налоговому законопроекту

При этом ко второму чтению возможен ряд изменений. Госдума получила обращение от представителей деловых объединений с предложениями по смягчению проектируемых норм, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они обсуждались не только в профильном комитете, но и накануне с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Михаил Владимирович Мишустин отнесся конструктивно к этим предложениям и со своей стороны дал поручение Министерству финансов проработать предложения и том числе идеи, как видится решение ряда вопросов представителям деловых объединений», – подчеркнул Володин. По его словам, эту работу планируется организовать до второго чтения.