Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Власти и бизнес начали дискуссию по налоговому законопроекту

Минфин учтет предложения предпринимателей и депутатов ко второму чтению
Анастасия Бойко
Елена Мухаметшина
Дарья Мосолкина
Ксения Котченко
Пресс-служба Госдумы
Пресс-служба Госдумы

Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс, которыми предлагается повысить стандартную ставку НДС с 20 до 22%, а также понизить порог по доходам для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб. Поддержали принятие законопроекта 71% участников заседания (319 депутатов из 401), остальные воздержались (82 депутата).

При этом ко второму чтению возможен ряд изменений. Госдума получила обращение от представителей деловых объединений с предложениями по смягчению проектируемых норм, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они обсуждались не только в профильном комитете, но и накануне с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «Михаил Владимирович Мишустин отнесся конструктивно к этим предложениям и со своей стороны дал поручение Министерству финансов проработать предложения и том числе идеи, как видится решение ряда вопросов представителям деловых объединений», – подчеркнул Володин. По его словам, эту работу планируется организовать до второго чтения.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь