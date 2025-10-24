Почему ЦБ Турции снизил ставку, несмотря на ускорение инфляции

Почему ЦБ Турции снизил ставку, несмотря на ускорение инфляцииСтабилизация цен в стране пока дело скорее среднесрочной и долгосрочной перспективы
Центробанк Турции понизил процентную ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) – с 40,5 до 39,5%, несмотря на ускоряющуюся инфляцию. Ставка овернайт по кредитам была также снижена 23 октября на 100 б. п. до 42,5%, а ставка овернайт по депозитам также снижена на 1% до 38%.
Это третье подряд снижение – цикл смягчения политики начался в июле. Тогда турецкий регулятор снизил ставку на 300 б. п., а в сентябре – на 250 б. п. Исходя из последних снижений, когда данные по инфляции еще не вышли, в Morgan Stanley прогнозировали снижение ставки в октябре на 2 процентных пункта (п. п.), а Capital Economics – на 2,5 п. п.
