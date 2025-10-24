Кабмин поддержал изменения в закон об ОЭЗ для производства медицинского никотина

Кабмин поддержал изменения в закон об ОЭЗ для производства медицинского никотинаПод его действие подпадает резидент особой экономической зоны в Тульской области
Правительство поддержало с замечаниями проект поправок в закон об особых экономических зонах (ОЭЗ), которыми предлагается разрешить производство на территории ОЭЗ никотина чистотой не менее 99% и продукции с его содержанием. Речь идет о резидентах, заключивших до 1 января 2025 г. соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности. Это следует из заключения правительства на законопроект от 22 октября (есть у «Ведомостей»). Источник, близкий к кабмину, подтвердил эту информацию.
При этом правительство предлагает прописать запрет производства потребительской никотинсодержащей продукции, в том числе никотинсодержащих жидкостей. Это связано с тем, что предоставление налоговых льгот и преференций производителям никотина на территории ОЭЗ может способствовать росту выпуска никотинсодержащей продукции, что не соответствует принципам госполитики противодействия потреблению табака (концепция до 2035 г.). Таким образом, производство будет возможно только в фармацевтических целях для производства препаратов никотинзаместительной терапии, в сельском хозяйстве «как эффективного инсектицида», в лабораторных химических, медицинских и фармакологических экспериментах, в синтезе никотиновой кислоты, для изготовления прочей продукции.