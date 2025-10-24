Кабмин поддержал изменения в закон об ОЭЗ для производства медицинского никотина

При этом правительство предлагает прописать запрет производства потребительской никотинсодержащей продукции, в том числе никотинсодержащих жидкостей. Это связано с тем, что предоставление налоговых льгот и преференций производителям никотина на территории ОЭЗ может способствовать росту выпуска никотинсодержащей продукции, что не соответствует принципам госполитики противодействия потреблению табака (концепция до 2035 г.). Таким образом, производство будет возможно только в фармацевтических целях для производства препаратов никотинзаместительной терапии, в сельском хозяйстве «как эффективного инсектицида», в лабораторных химических, медицинских и фармакологических экспериментах, в синтезе никотиновой кислоты, для изготовления прочей продукции.