Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%

Аналитики, опрошенные ЦБ в октябре, повысили ожидания по средней ключевой ставке в 2025 г. на 0,2 п. п. до 19,2%. В следующем году они ждут, что ставка будет на уровне 13,7% (+0,5 п. п. по сравнению с ожиданиями в сентябре). Также эксперты повысили прогнозы по инфляции на конец года до 6,6% по сравнению с 6,4%, которые ожидались в сентябре. Но они не ждут достижения таргета в 4% в 2026 г., как запланировал ЦБ. По оценкам аналитиков, в декабре следующих двух лет показатель составит 5,1% и 4,1% соответственно и только в 2028 г. достигнет 4%.