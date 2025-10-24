Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%Это показывает готовность регулятора следовать ранее обозначенному курсу на смягчение ДКП
Совет директоров Банка России на заседании 24 октября решил опустить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Такого решения ждал всего один из 22 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Большинство из них – 10 человек – прогнозировали сохранение «ключа». Шесть ждали снижения на 1 процентный пункт (п. п.) до 16%. Пять опрошенных приводили диапазон. Двое – 16-16,5%, еще двое – сохранение на уровне 17% или снижение до 16–16,5%. И один эксперт допускал снижение ставки сразу на 2 п. п. – до 15% – или на 1 п. п. – до 16%.
Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. и по июнь 2025 г. она держалась на уровне 21%.
Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели, говорится в сообщении регулятора. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 г. и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–5% в 2026 г. Повышение прогноза на 2026 г. ЦБ объяснил действием разовых проинфляционных факторов. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 г. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.
По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 г. текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия.
Официальный курс рубля с прошлого заседания ЦБ по ставке окреп на 5% (до 81,27 с 85,66 руб./$). С начала года стоимость нацвалюты выросла примерно на 20%.
Ожидания россиян по росту цен в октябре не изменились по сравнению с сентябрем и остались на уровне 12,6% против 13,5% в августе, следует из оперативной справки по результатам опроса «ИнФОМ» по заказу ЦБ. Наблюдаемая гражданами инфляция в октябре снизилась до 14,1% после 14,7% в сентябре и 16,1% в августе. Снижение инфляционных ожиданий может происходить медленнее из-за роста цен на бензин и анонсированного повышения ставки НДС с 20 до 22%, отмечал ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин.
В то же время ценовые ожидания предприятий в октябре увеличились до средних значений 2023 г. Средний ожидаемый темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) составил 4,2% после 2,9% в сентябре.
Аналитики, опрошенные ЦБ в октябре, повысили ожидания по средней ключевой ставке в 2025 г. на 0,2 п. п. до 19,2%. В следующем году они ждут, что ставка будет на уровне 13,7% (+0,5 п. п. по сравнению с ожиданиями в сентябре). Также эксперты повысили прогнозы по инфляции на конец года до 6,6% по сравнению с 6,4%, которые ожидались в сентябре. Но они не ждут достижения таргета в 4% в 2026 г., как запланировал ЦБ. По оценкам аналитиков, в декабре следующих двух лет показатель составит 5,1% и 4,1% соответственно и только в 2028 г. достигнет 4%.
Такое решение в целом было ожидаемо, так как большинство экспертов рассчитывали на сохранение ключевой ставки, но некоторые участники рынка прогнозировали снижение до 16%, пишет «Цифра брокер» в Telegram-канале. Решение регулятора вписывается в общую прогнозную картину, сохранив паритет, полагают в брокере.
Сохранение ставки вызвало бы критику со стороны экспертного и бизнес-сообщества, тогда как небольшое снижение позволит регулятору показать готовность следовать ранее обозначенному курсу на смягчение ДКП, говорил «Ведомостям» директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.