Экономика

Эксперты ждут еще одного снижения ставки до конца года

Банк России ужесточил прогноз по средней ставке и сдвинул сроки достижения таргета по инфляции
Ксения Котченко
Пресс-служба ЦБ
Пресс-служба ЦБ

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку только на 0,5 процентного пункта (п. п.) – до 16,5% на заседании 24 октября. Шаг регулятора не совпал с ожиданиями рынка, хотя снижение вписалось в прогнозную картину. Снижение на 0,5 п. п. ожидал один экономист, еще четыре ждали ставку в диапазоне 16–17%, шесть прогнозировали снижение до 16%. Банк России рассматривал сохранение ставки на уровне 17% и снижения до 16%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой рост спроса при недостаточном предложении, заявила Набиуллина.

Это уже четвертое снижение ключевой ставки подряд. С октября 2024 г. до июня 2025 г. ставка находилась на уровне 21%. Затем регулятор снизил ее на 1 п. п. в июне, на 2 п. п. – в июле, а затем снова на 1 п. п. – в сентябре.

