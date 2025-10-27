Эксперты ждут еще одного снижения ставки до конца года

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку только на 0,5 процентного пункта (п. п.) – до 16,5% на заседании 24 октября. Шаг регулятора не совпал с ожиданиями рынка, хотя снижение вписалось в прогнозную картину. Снижение на 0,5 п. п. ожидал один экономист, еще четыре ждали ставку в диапазоне 16–17%, шесть прогнозировали снижение до 16%. Банк России рассматривал сохранение ставки на уровне 17% и снижения до 16%, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Резкое понижение ключевой ставки повлекло бы за собой рост спроса при недостаточном предложении, заявила Набиуллина.