Кабмин одобрил ограничения на передачу земли муниципалитетам

По его словам, в последние 10–15 лет многие региональные власти научились активно монетизировать землю в интересах строительных и промышленных проектов. При появлении крупных инвесторов принимаются решения о выводе земель из охранных зон, зачастую в ущерб интересам местных жителей. Он подчеркнул, что, даже когда такие решения затем удается оспорить с участием прокуратуры или федеральных СМИ, это не всегда предотвращает необратимые последствия – на спорных территориях к этому моменту уже успевают появиться крупные застройки.