Кабмин одобрил ограничения на передачу земли муниципалитетам

Кабмин одобрил ограничения на передачу земли муниципалитетамЭти ограничения также коснутся земель в особо охраняемых зонах и с объектами госстроительства
Росреестр предложил запретить передавать из федеральной в муниципальную собственность лесные участки, земли в особо охраняемых природных территориях, в особых экономических зонах и с объектами государственного строительства. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в Земельный кодекс, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к ней. Авторы законопроекта отмечают, что действующий порядок передачи земель из федеральной собственности в муниципальную практически никак законодательно не ограничен. В результате участки могут уходить в муниципальную собственность без сохранения федерального контроля.
Согласно проектной документации, под запрет на передачу муниципалитетам подпадают лесные участки, земли в составе особо охраняемых природных территорий федерального значения, участки в границах особых экономических зон, а также земельные участки с государственными зданиями и объектами незавершенного строительства. Кроме того, законопроект определяет порядок аренды земельных участков с береговыми полосами водных объектов. Такая земля может выставляться на аукцион, при этом сохраняется свободный доступ граждан к воде.
Такие изменения в Земельном кодексе позволят сохранить федеральный контроль за стратегически важными землями, оптимизировать процедуру вовлечения земель в хозяйственный оборот и улучшить взаимодействие граждан с органами власти, говорится в пояснительной записке. В первую очередь инициатива связана с контролем за государственной собственностью, говорит руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Сергеев.
Согласно данным Росреестра, только за период с 2021 г. по III квартал 2023 г. из федеральной собственности на иной уровень публичной собственности передано 2642 земельных участка общей площадью 9955 га, говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Поправки призваны сохранить контроль федеральных властей над землями, которые имеют особую ценность», – согласился Груздев.
По мнению Сергеева, это также может быть частью пересмотра политики в отношении земель: решения о переводе из одной категории в другую теперь будут приниматься в федеральном центре, что исключает необходимость взаимодействия с каждым муниципалитетом. Ранее вопросы перевода земель решались на местах, что порождало риски злоупотреблений и коррупции.
Дискуссии о необходимости усиления федерального контроля ведутся уже десятилетия, сетует председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его словам, в отношении ресурсов федерального уровня, таких как добыча полезных ископаемых, государство традиционно выстраивает строгую систему регулирования. А в вопросах земельного и лесного фонда, которые по Конституции находятся в совместном ведении, федеральный центр зачастую устранялся, что создавало условия для злоупотреблений на местах, считает эксперт.
По его словам, в последние 10–15 лет многие региональные власти научились активно монетизировать землю в интересах строительных и промышленных проектов. При появлении крупных инвесторов принимаются решения о выводе земель из охранных зон, зачастую в ущерб интересам местных жителей. Он подчеркнул, что, даже когда такие решения затем удается оспорить с участием прокуратуры или федеральных СМИ, это не всегда предотвращает необратимые последствия – на спорных территориях к этому моменту уже успевают появиться крупные застройки.