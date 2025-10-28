В кабмине одобрили расширение контроля за иностранными инвестициями

В кабмине одобрили расширение контроля за иностранными инвестициямиОсновные замечания бизнеса по законопроекту были сняты
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, информацию подтвердил собеседник, близкий к правительству. Законопроект подготовлен ФАС и направлен на ужесточение контроля над иностранными инвестициями в критически важные активы России.
В частности, предлагается расширить список стратегических отраслей, вложения в которые требуют согласования с правкомиссией по иностранным инвестициям.
Отраслевые изменения
Регулирование предлагается расширить на случаи приобретения иностранными инвесторами активов хозяйственных обществ, осуществляющих пользование отдельными видами участков недр, не относящихся к федеральным. Речь идет об участках недр с извлекаемыми запасами нефти (на основе кадастра с 1 января 2026 г.) от 50 млн до 70 млн т, с запасами газа от 30 млрд до 50 млрд куб. м, руды с запасами золота от 30 до 50 т, с запасами меди от 300 000 до 500 000 т. Также регулирование распространится на участки с проявлениями редких металлов (лития, бериллия, ниобия, урана, тантала), никеля, кобальта, металлов платиновой группы, алмазов и кварца.
Сейчас закон распространяется только на геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых на участках федерального значения. В прошлой версии законопроекта предлагалось также признавать стратегическими предприятия, пользующиеся участками недр, содержащими подземные воды для питьевого, хозяйственного и технического снабжения объемом более 500 куб. м в сутки, при этом в новой редакции такого пункта не оказалось.
К стратегическим видам деятельности ФАС предлагает также относить виды деятельности по производству рыбы и прочей продукции рыболовства, классифицируемые в соответствии с ОКВЭД. Иностранным инвесторам нужно будет получить разрешение правкомиссии на приобретение долей в компаниях этого сектора, если выручка от такого вида деятельности превышает 50% от всего дохода, а балансовая стоимость активов превышает 800 млн руб., следует из законопроекта.
Сейчас в законе к стратегическому виду деятельности относится только рыболовство, что не распространяется, например, на производство консервов, говорится в материалах к законопроекту. Для этого сектора установлены ограничения не контролируемого государством иностранного участия в сфере добычи (вылова) водных биоресурсов в размере не более 25%. «Это позволило обеспечить самостоятельность российских участников рынка в вопросах организации и осуществления предпринимательской деятельности в данном сегменте рынка», – говорится в пояснительной записке.
Для обеспечения рыбопродовольственной безопасности страны существенное значение имеет конечная стоимость рыбной продукции, производимой из уловов водных биоресурсов, а также доступность на внутреннем рынке для потребителей, поясняют авторы поправок. В то же время производители рыбной продукции, находящиеся под контролем иностранного инвестора, могут быть ориентированы на ее продажу преимущественно на зарубежные рынки. «Это может привести к подрыву экономической и производственно-технической стабильности деятельности российских предприятий, непосредственно осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов, а также к рискам обеспечения российских граждан необходимой и качественной рыбопродукцией по справедливой цене», – отмечается в пояснительной записке.
В прежней версии законопроекта ФАС предлагала относить к стратегическому виду рыбоводство. В этом случае регулирование бы не распространялось на переработку рыбы, уточняла в отзыве Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). В новой редакции эта правовая неточность исправлена. В случае если разрешение правокомиссии получено не будет, компаниям сектора придется искать российских инвесторов для отчуждения доли иностранного инвестора с дисконтом, предупреждает в заключении ВАРПЭ.
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота отметила в отзыве, что распространение регулирования на компании без прав на вылов коснется неопределенно широкого круга лиц, занятых в обороте рыбной продукции, в том числе в сфере перевозки, хранения и торговли такими продуктами питания. Практика применения норм закона показывает, что под ограничения могут попасть компании с российскими корнями, но ведущие внешнеэкономическую деятельность, указывает в отзыве Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья. Это неизбежно отразится на инвестпривлекательности предприятий аквакультуры, считают там.
Широкие трактовки
ФАС предлагает расширить сферу применения закона. Согласно проекту поправок, правила по согласованию сделок через правкомиссию будут распространяться также на иностранных инвесторов, которые приобретают имущество, относящееся «к основным производственным средствам, используемым для осуществления стратегических видов деятельности» и находящееся в государственной или муниципальной собственности. Также это коснется обществ, имеющих лицензии и договоры, которые дают право на осуществление хотя бы одного из указанных стратегических видов деятельности. Сейчас законом установлено 50 видов деятельности, имеющих стратегическое значение.
В прежней версии законопроекта предлагалось также включить в качестве критерия поставки товаров и услуг компаниям, которые осуществляют стратегическую деятельность. При этом предложение вызвало критику со стороны бизнеса из-за слишком широкой трактовки нормы, поэтому в доработанном законопроекте его исключили, пояснил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением.
Еще одно нововведение – иностранные инвесторы будут обязаны уведомлять уполномоченный орган о владении не менее 5% акций стратегического общества и раскрывать сведения о выгодоприобретателях и бенефициарах. Кроме того, ФАС будет приостанавливать рассмотрение сделок, пока не будет получено разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям.
Работа с замечаниями
Первая версия законопроекта была размещена для публичного обсуждения в феврале. К ней ранее были критические замечания со стороны Минэкономразвития и бизнеса, в основном они были связаны с расширенным толкованием стратегической деятельности. В заключении на отзыв Минэкономразвития просило учесть замечания бизнеса, поступившие на публичных консультациях. В материалах к законопроекту ФАС отмечает, что поступившие замечания «неоднократно обсуждались с бизнес-сообществом».
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на прежнюю версию законопроекта отмечал, что применение новой, расширенной трактовки может вызывать трудности, следует из материалов. Глава РСПП Александр Шохин также направлял письмо с замечаниями по проекту в адрес руководителя ФАС Максима Шаскольского, писал РБК.
Сейчас основные замечания по законопроекту сняты, сообщил «Ведомостям» вице-президент РСПП Александр Варварин. При этом в законопроекте появился пункт, согласно которому иностранный инвестор, имеющий право распоряжаться более чем 50% голосов, приходящихся на долю в стратегической организации, обязан в течение 365 дней со дня вступления закона в силу подать ходатайство о согласовании установления контроля или продать часть доли, чтобы осталось менее 50%.
«Указанное положение не уточняет, относится ли оно к иностранным инвесторам только новых стратегических организаций, а именно в сфере недропользования или производства рыбной продукции. Неясно также, относится ли требование к активам, контроль над которыми ранее уже был согласован», – пояснил Варварин. По его словам, буквальное толкование законопроекта позволяет говорить о том, что предлагается осуществить повторное «сплошное» согласование контроля над всеми стратегическими организациями. В связи с этим РСПП просит внести в него уточнения и оценить его последствия для бизнеса и государства.
Особенности регулирования
Законопроект направлен на установление однозначного правового регулирования отношений в сфере осуществления иностранных инвестиций путем синхронизации положений закона «О естественных монополиях», закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» и закона «О защите конкуренции», сообщил «Ведомостям» представитель ФАС.
Инициатива расширяет существующие правила для иностранных инвесторов – теперь они будут применяться не только к покупке долей в крупных компаниях, но и к другим ситуациям, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. В частности, иностранцы будут нуждаться в специальном разрешении, если захотят получить контроль над государственным или муниципальным имуществом (например, заводами или землей), которое используется в важных для обороны и безопасности видах деятельности. Кроме того, регулирование распространится на компании, которые добывают полезные ископаемые в недрах не только федерального, но и регионального значения.
Законопроект также включает корреспондирующие изменения в другие нормативные акты, такие как ФЗ «О недрах» и ФЗ «О защите конкуренции», с целью ужесточения контроля над иностранными инвестициями в критически важные и чувствительные активы России, в том числе государственное имущество, активы в недропользовании и рыбопромышленный комплекс, отмечает Груздев. По его словам, закон становится строже и охватывает больше сфер, важных для безопасности страны, при покупке их иностранцами».
Законопроект предлагает считать стратегическими не только компании, которые непосредственно осуществляют деятельность в критически важных отраслях, но и те, которые потенциально могут ее осуществлять в будущем в связи с наличием необходимых ресурсов (лицензий, оборудования или земли), поясняет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Такая формулировка создает ситуацию правовой неопределенности, когда практически любая крупная российская компания может быть признана стратегической, считает юрист.
Отсутствие четких критериев для выявления таких потенциальных участников стратегической деятельности означает, что компании не смогут с уверенностью планировать инвестиционные сделки и оценивать необходимость их согласования с правкомиссией, добавляет Барабаш. Это порождает риск признания сделки недействительной постфактум, что является неприемлемым для профинвесторов, особенно институциональных, которые обязаны следовать строгим процедурам управления рисками, добавляет Барабаш.
Хотя в целом с точки зрения обеспечения нацбезопасности и защиты стратегических интересов государства определенное усиление контроля за иностранными инвестициями может быть обосновано, считает она.