В кабмине одобрили расширение контроля за иностранными инвестициями

«Указанное положение не уточняет, относится ли оно к иностранным инвесторам только новых стратегических организаций, а именно в сфере недропользования или производства рыбной продукции. Неясно также, относится ли требование к активам, контроль над которыми ранее уже был согласован», – пояснил Варварин. По его словам, буквальное толкование законопроекта позволяет говорить о том, что предлагается осуществить повторное «сплошное» согласование контроля над всеми стратегическими организациями. В связи с этим РСПП просит внести в него уточнения и оценить его последствия для бизнеса и государства.