ФНС заявила об обелении доходов населения за счет самозанятости

Число граждан, не декларирующих никаких доходов, за шесть лет (с 2019 по 2024 г.) уменьшилось более чем в 4 раза – с 5,8 млн человек до 1,3 млн, следует из данных ФНС. При этом количество тех, кто состоял в трудовых отношениях, значительно не изменилось – если в 2019 г. их насчитывалось 4,7 млн человек, то на конец 2024 г. – 4,8 млн, следует из данных ФНС.