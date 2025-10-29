Газета
ФНС заявила об обелении доходов населения за счет самозанятости

Число граждан «без дохода» уменьшилось более чем в 4 раза за время действия эксперимента
Дарья Мосолкина
Правительству поступили рекомендации о наделении налоговых органов полномочиями по контролю за расчетами самозанятых
Правительству поступили рекомендации о наделении налоговых органов полномочиями по контролю за расчетами самозанятых / Максим Стулов / Ведомости

Режим налога на профдоход (НПД) выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не тех, кто находится в трудовых отношениях, делают вывод авторы исследования. К таким выводам пришла ФНС по результатам комплексного исследования структуры доходов самозанятых. Результаты исследования представил начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Число граждан, не декларирующих никаких доходов, за шесть лет (с 2019 по 2024 г.) уменьшилось более чем в 4 раза – с 5,8 млн человек до 1,3 млн, следует из данных ФНС. При этом количество тех, кто состоял в трудовых отношениях, значительно не изменилось – если в 2019 г. их насчитывалось 4,7 млн человек, то на конец 2024 г. – 4,8 млн, следует из данных ФНС.

