Главная / Экономика /

Азиатский экспорт в США продолжает расти

Эксперты связывают это с реэкспортом из Китая
Данила Моисеев
Haris Illahi / Unsplash
Haris Illahi / Unsplash

Экспорт стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в США существенно возрос в период с января по июль 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., следует из данных U.S. Census Bureau (Бюро статистики США), проанализированных «Ведомостями». Эксперты считают, что большую роль в этом может играть реэкспорт из Китая. Белый дом пытается не допустить этой практики, но, несмотря на определенные успехи, полный уход от реэкспорта вряд ли представляется возможным.

