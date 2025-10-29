Аналитики ждут нового снижения ставки ФРС

Аналитики ждут нового снижения ставки ФРСЭтому способствует ослабление рынка труда при умеренности инфляции
Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.) – до 3,75–4% на заседании, которое проводится 28–29 октября, считают аналитики крупнейших банков мира и опрошенные «Ведомостями» эксперты. Итоги будут оглашены на пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая начнется 29 октября в 21.30 мск. Решению снизить ставку способствует непростая ситуация на рынке труда при умеренной инфляции, отмечают эксперты.
Рынок ожидает снижения ставки как на заседании 28–29 октября, так и на заседании 9–10 декабря, пишет агентство Reuters. Общее снижение к концу года, вероятно, составит 50 б. п., считают практически все банковские эксперты (Morgan Stanley, JPMorgan, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Nomura и др.). Лишь Bank of America дает более скромный прогноз и планирует, что ФРС снизит ставку на 25 б. п. в октябре, а в декабре оставит ее неизменной. Аналитики Bloomberg также ожидают снижения ставки в среду. Агентство ссылается на беспокойство Пауэлла о том, что безработица в стране может возрасти.