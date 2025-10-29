Аналитики ждут нового снижения ставки ФРС

Рынок ожидает снижения ставки как на заседании 28–29 октября, так и на заседании 9–10 декабря, пишет агентство Reuters. Общее снижение к концу года, вероятно, составит 50 б. п., считают практически все банковские эксперты (Morgan Stanley, JPMorgan, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Nomura и др.). Лишь Bank of America дает более скромный прогноз и планирует, что ФРС снизит ставку на 25 б. п. в октябре, а в декабре оставит ее неизменной. Аналитики Bloomberg также ожидают снижения ставки в среду. Агентство ссылается на беспокойство Пауэлла о том, что безработица в стране может возрасти.