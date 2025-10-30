Эксперты оценили доходность ведения бизнеса на маркетплейсах

Заработок продавцов на маркетплейсах оказался значительно больше. Средняя выручка ИП и ООО от продаж только через маркетплейсы достигает 37,5 млн руб. в год, что составляет 37% от их общего оборота, говорят эксперты. В то же время средняя выручка самозанятых, которые реализуют товары собственного производства через маркетплейсы, за год составила 880 000 руб. Для них действует ряд ограничений – например, запрет продажи товаров не своего производства, а также лимит по доходам в год – 2,4 млн руб.