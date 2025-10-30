Эксперты оценили доходность ведения бизнеса на маркетплейсах

Эксперты оценили доходность ведения бизнеса на маркетплейсахНесмотря на небольшой текущий заработок, предприниматели рассчитывают на дальнейший рост электронной торговли
Годовая выручка почти половины (42%) владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 г. не достигла и 500 000 руб. Такие данные представили аналитики Центра доказательной экспертизы Института Гайдара по результатам опроса (есть у «Ведомостей»). Еще четверть владельцев ПВЗ выручили от 500 000 до 1 млн руб. в год. От 1 млн до 2 млн руб. смогли получить лишь 19% опрошенных, от 2 млн и более заработали 14%, следует из опроса. Таким образом, в среднем годовая выручка владельца ПВЗ по стране (независимо от количества точек) составляет 900 000 руб., делают вывод эксперты.
Заработок продавцов на маркетплейсах оказался значительно больше. Средняя выручка ИП и ООО от продаж только через маркетплейсы достигает 37,5 млн руб. в год, что составляет 37% от их общего оборота, говорят эксперты. В то же время средняя выручка самозанятых, которые реализуют товары собственного производства через маркетплейсы, за год составила 880 000 руб. Для них действует ряд ограничений – например, запрет продажи товаров не своего производства, а также лимит по доходам в год – 2,4 млн руб.