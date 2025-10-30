Почему темпы роста ВВП в III квартале замедлились вдвое

Почему темпы роста ВВП в III квартале замедлились вдвоеС исключением сезонности в июле – сентябре динамика была околонулевой
Рост экономики России в III квартале замедлился почти вдвое – до 0,6% год к году – после увеличения на 1,1 и 1,4% во II и I кварталах соответственно, следует из данных Минэкономразвития. В сентябре ВВП вырос на 0,9% в годовом выражении, а за девять месяцев – на 1%, говорится в обзоре министерства «О текущей ситуации в российской экономике». По итогам августа Минэк оценивал рост экономики в 0,4%, с исключением сезонности динамика была нулевой. Согласно первой оценке Росстата, ВВП за первое полугодие увеличился на 1,2%.
Минэк в сентябрьском прогнозе понизил ожидания по росту ВВП в 2025 г. с 2,5 до 1%. В 2026 г. планируется рост на 1,3%. Представляя прогноз в правительстве, глава Минэкономразвития Максим Решетников в качестве рисков его реализации указал снижение спроса и цен на товары российского экспорта как за счет замедления мировой экономики, так и за счет новых санкций, в том числе и вторичных. Среди внутренних рисков он выделяет траекторию смягчения денежно-кредитных условий и их влияние и на инвестиционную, и на потребительскую активность.