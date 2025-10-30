Почему темпы роста ВВП в III квартале замедлились вдвое

Минэк в сентябрьском прогнозе понизил ожидания по росту ВВП в 2025 г. с 2,5 до 1%. В 2026 г. планируется рост на 1,3%. Представляя прогноз в правительстве, глава Минэкономразвития Максим Решетников в качестве рисков его реализации указал снижение спроса и цен на товары российского экспорта как за счет замедления мировой экономики, так и за счет новых санкций, в том числе и вторичных. Среди внутренних рисков он выделяет траекторию смягчения денежно-кредитных условий и их влияние и на инвестиционную, и на потребительскую активность.