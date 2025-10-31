Глава ЦБ рассказала о влиянии дефицитного рынка труда на решения по ключевой ставке

Глава ЦБ рассказала о влиянии дефицитного рынка труда на решения по ключевой ставкеБанк России сможет быстрее снижать ее при условии роста производительности труда
Важнейшая причина, по которой ЦБ подходит к снижению ставки «осторожно», – это ситуация на рынке труда, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представляя в Госдуме основные направления единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2026–2028 гг. В последние два года идет ожесточенная конкуренция предприятий за работников – она приводит к тому, что зарплата растет быстрее производительности труда, отметила Набиуллина. Это толкает инфляцию вверх и обесценивает зарплаты, добавила она.
«Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Это действительно обнадеживает, но они пока только первые», – подчеркнула глава ЦБ. По ее словам, перевод сотрудников на неполный рабочий день и четырехдневную неделю не меняет ситуации, так как в этих компаниях трудится 0,2% от всех занятых (74 млн человек). Большинство предприятий, согласно ежемесячным опросам ЦБ, говорят о том, что им не хватает работников или их сложно удержать.