Что известно о переносе новых правил утильсбора и позиции правительства

Что известно о переносе новых правил утильсбора и позиции правительстваМантуров объяснил, для чего необходимы изменения и как они повлияют на рынок
Минпромторг РФ 31 октября сообщил, что внес в правительство проект, согласно которому срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили изменится с 1 ноября на 1 декабря 2025 г.
Ведомство отметило, что перенос связан с необходимостью обеспечить интересы россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств». В частности, они оформили заказ на автомобиль с мощностью двигателя свыше 160 л.с. и оплатили его уже после публикации проекта акта с новыми параметрами.
Для чего власти вводят утильсбор
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров пояснил, что целью утильсбора для правительства является не закрытие рынка. Представители кабмина понимают, что развитие российских автопроизводителей будет замедленно из-за отсутствия конкуренции. По словам Мантурова, важно создать в России условия для того, чтобы выгоднее было локальное производство, а не прямой импорт. Он назвал такую позицию «нормальной мировой практикой».
Первый зампредседателя рассказал, что иностранные инвесторы считают важным ликвидацию каналов серого импорта в стране при принятии решений. При этом для российского кабмина ключевой целью стал «контроль за технологическим процессом».
Как нововведение отразится на ценах
Кроме того, Мантуров отметил, что изменения не будут существенно влиять на стоимость отечественных автомобилей, так как отечественным производителям предоставляются субсидии. Он добавил, что для 80% российского автопарка будет сохранен льготный коэффициент. Министр напомнил, что в РФ также действует подпрограмма «Семейный автомобиль», в рамках которой существует льгота при автокредитовании для семей с двумя и более детьми.
Вице-премьер напомнил, что после уже двух индексаций утильсбора не произошло критического роста цен на автомобили. Более того, по его словам, есть примеры, которые показали обратно. У дилеров «Рольф» и «Авилон» произошло снижение цен за период 2024-2025 гг. в среднем на 4-4,7%. При этом Мантуров подчеркнул, что повышение цен может коснуться «частного ввоза так называемых "санкционных" иномарок». Он объяснил, что речь идет о брендах, которые в 2022 г. ушли с российского рынка.
Рост доли отечественных машин
По словам министра, в январе – сентябре 2025 г. доля отечественных автомобилей на российском рынке составила 55%. При этом годом ранее показатель был равен 44%. Он отметил, что за счет продолжения реализации программ льготного автокредитования и льготного лизинга гражданам еще более выгодно приобретать отечественные автомобили. В период с января по сентябрь 2025 г. эти меры позволили реализовать 130 000 машин. Россияне получили скидки на общую стоимость 45 млрд руб.
Что предполагает реформа
На данный момент в отношении легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утильсбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска. Базовая ставка сбора является фиксированной и для легковых машин составляет 20 000 руб.
Методика расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1) должна была измениться с 1 ноября 2025 г. Механизм будет связан с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Сохранятся также льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью менее 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет), но только для тех, кто ввозит машину в Россию для использования в личных целях.