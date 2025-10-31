Что известно о переносе новых правил утильсбора и позиции правительства

Методика расчета утилизационного сбора в отношении легковых автомобилей (категория М1) должна была измениться с 1 ноября 2025 г. Механизм будет связан с мощностью двигателя транспортного средства. При этом базовая ставка сбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а коэффициент – от мощности машины. Сохранятся также льготные коэффициенты на автомобили с двигателями мощностью менее 160 л. с. (3400 руб. за новый автомобиль и 5200 руб. за машину старше трех лет), но только для тех, кто ввозит машину в Россию для использования в личных целях.