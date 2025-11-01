Гонконг показал уверенный рост экономики за III квартал

В качестве причин экономического роста чиновники департамента указывают рост экспорта электроники и в целом активизацию торговли в регионе. Также отмечается рост туристических потоков, международной финансовой деятельности и потребления. В пресс-релизе указано, что рост экспорта в III квартале составил 12,2% год к году, а импорта – 11,7%. В департаменте дали оптимистичный прогноз, заверив, что экономика Гонконга продолжит рост в IV квартале. Также в департаменте видят положительное влияние снижения процентной ставки ФРС США на инвестиционную деятельность и на положение на рынке активов.