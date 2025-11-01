Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Гонконг показал уверенный рост экономики за III квартал

На динамику повлиял временный всплеск экспорта перед введением тарифов Трампа
Данила Моисеев
Одно из преимуществ Гонконга – наличие связи между Гонконгской и Шеньчжэнской фондовыми биржами и размещение на бирже города офшорных кредитов в юанях, набирающих обороты
Одно из преимуществ Гонконга – наличие связи между Гонконгской и Шеньчжэнской фондовыми биржами и размещение на бирже города офшорных кредитов в юанях, набирающих обороты / Zuma / TASS

Экономика Гонконга ускорила рост в III квартале до 3,8% в годовом выражении после 3,1% во II квартале, сообщил департамент переписи населения и статистики Гонконга. Квартальный рост ВВП в Гонконге оказался максимальным с 2023 г., пишет Bloomberg. Специальный административный район потеснит Швейцарию в качестве мирового финансового центра, считают аналитики агентства.

В качестве причин экономического роста чиновники департамента указывают рост экспорта электроники и в целом активизацию торговли в регионе. Также отмечается рост туристических потоков, международной финансовой деятельности и потребления. В пресс-релизе указано, что рост экспорта в III квартале составил 12,2% год к году, а импорта – 11,7%. В департаменте дали оптимистичный прогноз, заверив, что экономика Гонконга продолжит рост в IV квартале. Также в департаменте видят положительное влияние снижения процентной ставки ФРС США на инвестиционную деятельность и на положение на рынке активов.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте