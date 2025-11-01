Гонконг показал уверенный рост экономики за III квартал

Гонконг показал уверенный рост экономики за III кварталНа динамику повлиял временный всплеск экспорта перед введением тарифов Трампа
Экономика Гонконга ускорила рост в III квартале до 3,8% в годовом выражении после 3,1% во II квартале, сообщил департамент переписи населения и статистики Гонконга. Квартальный рост ВВП в Гонконге оказался максимальным с 2023 г., пишет Bloomberg. Специальный административный район потеснит Швейцарию в качестве мирового финансового центра, считают аналитики агентства.
В качестве причин экономического роста чиновники департамента указывают рост экспорта электроники и в целом активизацию торговли в регионе. Также отмечается рост туристических потоков, международной финансовой деятельности и потребления. В пресс-релизе указано, что рост экспорта в III квартале составил 12,2% год к году, а импорта – 11,7%. В департаменте дали оптимистичный прогноз, заверив, что экономика Гонконга продолжит рост в IV квартале. Также в департаменте видят положительное влияние снижения процентной ставки ФРС США на инвестиционную деятельность и на положение на рынке активов.