На Веронском евразийском экономическом форуме обсудили вызовы финансового мира

Финансовый мир продолжит меняться с быстрой скоростью – не только из-за технологий, но и за счет комплекса разных факторов, включая геополитику и развитие криптовалют, и к этому нужно быть готовым, создавая «якоря стабильности». Такое мнение высказали участники сессии «Финансовая система в условиях изменения технологий и глобальных правил игры» XVIII Веронского евразийского экономического форума, который проходит в Стамбуле.