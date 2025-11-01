Газета
Главная / Экономика /

На Веронском евразийском экономическом форуме обсудили вызовы финансового мира

Важно быть готовым к бурному развитию глобальных трендов и создавать «якоря стабильности»
Екатерина Литова
Мария Викулова
В течение следующего десятилетия на фоне развития технологий фиатные валюты перестанут существовать
В течение следующего десятилетия на фоне развития технологий фиатные валюты перестанут существовать / Андрей Гордеев / Ведомости

Финансовый мир продолжит меняться с быстрой скоростью – не только из-за технологий, но и за счет комплекса разных факторов, включая геополитику и развитие криптовалют, и к этому нужно быть готовым, создавая «якоря стабильности». Такое мнение высказали участники сессии «Финансовая система в условиях изменения технологий и глобальных правил игры» XVIII Веронского евразийского экономического форума, который проходит в Стамбуле.

Проблема долга – очень серьезная для мировых финансов. Частный долг, государственный и вообще весь долг в мире, по оценкам, составляет свыше $300 трлн и превышает мировой ВВП в три раза, заявил на сессии предправления «Почта банка» (группа ВТБ) Михаил Алексеев. Государственный долг на мировом уровне пока составляет менее 100% ВВП, но разброс между странами очень большой.

