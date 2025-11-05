Как Россия и Китай будут углублять сотрудничество

России и Китаю важно продолжать создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций и поддерживать совместные проекты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа прошла в Доме народных собраний в Пекине на следующий день после 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, которая состоялась в китайском Ханчжоу. Перед ней российский премьер провел переговоры с председателем госсовета КНР Ли Цяном. В ходе встреч стороны наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического, научно-технологического сотрудничества, рассказал Мишустин Си, поблагодарив китайскую сторону за радушный прием. Это второй визит российского премьера в Китай, предыдущий был в декабре 2023 г.