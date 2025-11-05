Газета
Экономика

Как Россия и Китай будут углублять сотрудничество

Перспективы связаны с высокотехнологичным производством, сельским хозяйством, логистикой и освоением Арктики, рассказали в Минэке
Анастасия Бойко
Дмитрий Астахов / РИА Новости
Дмитрий Астахов / РИА Новости

По итогам визита премьера Михаила Мишустина в Китай страны подписали коммюнике о сотрудничестве по широкому кругу вопросов. Основные перспективы связаны с высокотехнологичным производством, сельским хозяйством, логистикой и освоением Арктики, рассказали в Минэке

России и Китаю важно продолжать создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций и поддерживать совместные проекты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа прошла в Доме народных собраний в Пекине на следующий день после 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, которая состоялась в китайском Ханчжоу. Перед ней российский премьер провел переговоры с председателем госсовета КНР Ли Цяном. В ходе встреч стороны наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического, научно-технологического сотрудничества, рассказал Мишустин Си, поблагодарив китайскую сторону за радушный прием. Это второй визит российского премьера в Китай, предыдущий был в декабре 2023 г.

