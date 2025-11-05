Газета
Ученые призвали адаптировать рабочие места для инвалидов спецоперации

Для ветеранов подойдут гражданские профессии, схожие с их военной специальностью, говорят эксперты
Ксения Котченко
Татьяна Акиншина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Для мужчин с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, потребуется расширение программ профессиональной переподготовки и создание специализированных рабочих мест, учитывающих их физические и психологические особенности. Об этом говорится в исследовании «Оценка потенциала и прогнозирование занятости инвалидов» экспертов Финансового университета – профессора Александра Сафонова и старшего научного сотрудника Института региональной экономики и межбюджетных отношений Дарьи Некипеловой. С его результатами ознакомились «Ведомости».

