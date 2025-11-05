Бизнес направил в Минфин предложения по поправкам в закон о приватизации

Бизнес направил в Минфин предложения по поправкам в закон о приватизацииОни были подготовлены по просьбе министерства во исполнение поручения президента
Деловые объединения направили Минфину предложения по изменению законодательства о сроках исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации. Письмо с просьбой предоставить такие предложения направил замминистра финансов Алексей Моисеев 15 октября в адрес Минэкономразвития, Минюста, РСПП, «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты (ТПП). Срок предоставления предложений – до 22 октября, следует из документа (есть у «Ведомостей»). В целом у бизнеса сходится позиция о том, что следует закрепить соблюдение сроков исковой давности в законе.
Сбор предложений ведется по поручению правительства от 11 сентября 2025 г. в соответствии с поручением президента от 14 августа по итогам Петербургского международного экономического форума. Согласно документу, Минюст, Минфин и Минэкономразвития при участии деловых объединений должны обеспечить «внесение в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».
«Ведомости» отправили запрос в Минфин и Минэкономразвития. Представитель Минюста отметил, что ведомство является соисполнителем по этому поручению.
Позиция РСПП
РСПП в ответ на письмо Минфина направил проект поправок в закон о приватизации, рассказал «Ведомостям» вице-президент РСПП Александр Варварин.
Бизнес предлагает дополнить ст. 42 закона о приватизации нормой, согласно которой десятилетний срок исковой давности, который сейчас установлен Гражданским кодексом, при нарушении требований закона или ранее действовавших правил приватизации будет применяться, начиная с одного из следующих моментов:
- со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость по сделке приватизации;
n со дня внесения информации о переходе или возникновении права на имущество в госреестры, информационные системы, реестры ценных бумаг и другие аналогичные системы;
- либо со дня иной фиксации сведений о переходе права, осуществленной в соответствии с законодательством, действовавшим на тот момент.
РСПП предлагает распространить новые правила как на текущие дела, решение по которым еще не вынесено, так и на будущие иски, следует из проекта поправок (есть у «Ведомостей»). При этом если по делу уже есть решение, то к нему новые правила не будут применяться. Кроме того, бизнес просит закрепить в законодательстве, что наличие в исковом заявлении доводов о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ не является основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности. Речь идет о случаях, когда прокуратура просит не применять исковую давность, например ссылаясь на защиту безопасности государства.
В январе РСПП уже направлял в правительство поправки в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». В той версии предлагалось установить два основания: со дня государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество по сделке приватизации либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу иного имущества приобретателю по сделке приватизации.
Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства должен был 25 сентября рассмотреть пакет поправок от РСПП, а также законопроекты, разработанные Исследовательским центром частного права им. С. С. Алексеева (эта институция готовит заключения совета по кодификации на законопроекты, которые поступают в совет). Но накануне заседания все законопроекты были сняты с рассмотрения. Председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников говорил «Ведомостям», что это связано с кадровыми изменениями в руководстве Генпрокуратуры и Верховного суда – соответственно, нужно дождаться их позиции по законопроектам.
Позиция ТПП и «Опоры»
ТПП поддерживает предложение определить момент начала исчисления срока исковой давности, говорится в письме вице-президента ТПП Вадима Чубарова в адрес Минфина. Также палата предлагает предусмотреть в уголовном законодательстве возможность конфискации имуществa, полученного в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, а также установить срок давности преследования лиц, совершивших коррупционное правонарушение. Кроме того, в КоАПе нужно закрепить порядок изъятия имущества, приобретенного в результате коррупционных преступлений, а в нормах гражданского законодательства – сроки исковой давности, которые не должны выходить за рамки сроков уголовного преследования и превышать 10 лет.
Началом течения срока давности ТПП предлагает признавать дату государственной регистрации перехода права собственности по приватизационной сделке либо дату фактического начала нарушения условий приватизационного договора, если спор связан с исполнением обязательств по нему. При этом указание на дату возможной проверки или дату выявления нарушения, по общему правилу, не должно обнулять течение давности и подменять ее объективные предельные рамки, считает ТПП.
«Опора России» полагает, что необходимо обеспечить реализацию правовых позиций Конституционного суда (КС), следует из письма исполнительного директора организации Андрея Шубина в Минфин. В частности, нужно законодательно закрепить пресекательный срок исковой давности при оспаривании приватизации (например, 10 лет) и исчисление его со дня регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество либо со дня подписания документов, подтверждающих передачу движимого имущества. Кроме того, необходимо закрепить подход о том, что довод о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ не может являться основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности по делам об оспаривании приватизации.
Аргументы бизнеса
РСПП в пояснительной записке напоминает о постановлении КС № 49-П. В нем уточняется, что неприменение срока исковой давности в отношении антикоррупционных исков не может автоматически распространяться на иски Генпрокуратуры о нарушении порядка приватизации. Тем самым КС «фактически подтвердил необходимость руководствоваться сроками исковой давности при рассмотрении исков об оспаривании приватизации», говорится в документе. Кроме того, КС разъяснил, что иск о взыскании имущества или признании права собственности не может быть иском о защите нематериальных прав.
Принятие законопроекта позволит обеспечить баланс между публичными интересами государства и защитой прав добросовестных приобретателей имущества, стабильность гражданского оборота и устранение правовой неопределенности в вопросах порядка обращения в суд с требованиями об изъятии приватизированного имущества, говорится в пояснительной записке к предложенным РСПП поправкам.
Прокуратуры возвращают активы
Отсутствие в законодательстве установленного срока давности публичного преследования по делам об изъятии коррупционного имущества создает угрозу бессрочного вмешательства в имущественные права, говорится в письме вице-президента ТПП.
Изменения будут способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата, отмечает Шубин в письме.
Бизнес ожидает, что законопроект с порядком исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок приватизации может быть внесен в Госдуму уже в осеннюю сессию, говорил «Ведомостям» президент РСПП Александр Шохин 5 сентября. Ранее Верховный суд «скорее склонялся» к позиции бизнеса, а не Генпрокуратуры, однако после смены главы Верховного суда ситуация может измениться, рассуждал президент РСПП. Что касается нынешнего руководства Генпрокуратуры, то, вероятно, в ближайшее время ведомство будет осторожнее по этой теме, поскольку им надо будет разобраться в происходящем, полагает источник «Ведомостей», близкий к администрации президента.
С сентября председателем Верховного суда стал Игорь Краснов, занимавший должность генпрокурора (именно это ведомство было заявителем по искам об изъятии приватизированного имущества). С того момента Верховному суду действительно удалось добиться пересмотра дела о передаче в казну ИЗТС. Решение коллегии по экономическим спорам Верховного суда было утверждено 24 октября.
Что думают юристы
Законодательное установление четкого пресекательного срока исковой давности при оспаривании приватизации является критически актуальным для российского бизнеса и гражданского оборота в целом, согласен партнер Orchards Алексей Станкевич. Текущая ситуация создает атмосферу правовой незащищенности для добросовестных приобретателей имущества, полагает он. «Даже если компания приобрела актив на рыночных условиях спустя годы после приватизации, она рискует его потерять из-за нарушений, допущенных первоначальными участниками сделки», – отмечает Станкевич.
Основная проблема в законодательном закреплении срока заключается в сложности балансировки интересов, считает юрист. Необходимо найти равновесие между защитой прав добросовестных приобретателей и интересами государства по возврату незаконно приватизированных активов, подчеркивает он. По словам Станкевича, предложенный срок в 10 лет является оптимальным и разумным для данной категории споров. Длительность срока предоставляет государству возможность в полной мере защитить свои интересы, считает он.
Решение вопроса с пресекательными сроками крайне актуально, даже несмотря на то что с момента ряда оспариваемых сделок прошло уже более трех десятков лет, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
Сейчас сроков, по сути, нет, порядка исчисления тоже нет, в каждом отдельном случае этот вопрос решается отдельно, но в подавляющем большинстве суды соглашаются с прокуратурой, говорит он. То есть фактически суды считают сроки так, как захотят и как этого попросит прокуратура, что определенно не соответствует интересам бизнеса и не вносит определенности в правоприменительную практику, добавляет Клеточкин. «Основным препятствием, очевидно, будет позиция прокуратуры. Любое правовое регулирование будет означать, что прокуратура не сможет, скорее всего, произвольно предъявлять иски», – считает юрист.
Только за последние два года прокуратурой подано исков об оспаривании приобретения в рамках приватизационных сделок активов на общую сумму более 100 млрд руб., а это весьма внушительная сумма, которая может указывать на масштабы проблемы, говорит генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.