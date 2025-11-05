Бизнес направил в Минфин предложения по поправкам в закон о приватизации

РСПП предлагает распространить новые правила как на текущие дела, решение по которым еще не вынесено, так и на будущие иски, следует из проекта поправок (есть у «Ведомостей»). При этом если по делу уже есть решение, то к нему новые правила не будут применяться. Кроме того, бизнес просит закрепить в законодательстве, что наличие в исковом заявлении доводов о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ не является основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности. Речь идет о случаях, когда прокуратура просит не применять исковую давность, например ссылаясь на защиту безопасности государства.