Количество повышающих транспортный налог регионов выросло

Еще три региона увеличивают транспортный налог: Рязанская областная дума уже приняла соответствующий законопроект, инициированный региональным минэкономразвития; аналогичная инициатива внесена представителем губернатора Липецкой области в совет депутатов субъекта; актуализацию ставок планируют также власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). 16 октября «Ведомости» сообщали, что транспортный налог вырастет в Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. Заксобрания первых двух субъектов ставки налога по инициативе губернаторов уже проиндексировали.