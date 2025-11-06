Количество повышающих транспортный налог регионов выросло

Количество повышающих транспортный налог регионов вырослоРост ставок может сказаться уже в будущем году
Еще три региона увеличивают транспортный налог: Рязанская областная дума уже приняла соответствующий законопроект, инициированный региональным минэкономразвития; аналогичная инициатива внесена представителем губернатора Липецкой области в совет депутатов субъекта; актуализацию ставок планируют также власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). 16 октября «Ведомости» сообщали, что транспортный налог вырастет в Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. Заксобрания первых двух субъектов ставки налога по инициативе губернаторов уже проиндексировали.
Рост ставок транспортного налога в Рязанской области направлен «на гармонизацию регионального налогообложения», говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному министром экономического развития региона Андреем Ворфоломеевым. При этом ставки, как утверждается там же, сохранятся пониженными (50–77% от максимальных значений, установленных Налоговым кодексом) «для транспортных средств, относящихся к массовому сегменту».