Власти прорабатывают субсидии при выходе на биржу для приоритетных отраслей

Власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования уплаты по кредитам на привлечение капитала – Минфин при участии ЦБ уже разработал проект такого распоряжения. Часть средств, выделяемых на реализацию программ льготного кредитования Минпромторга и Минсельхоза, предполагается направить на господдержку компаний, привлекающих финансирование через публичное размещение акций. Это следует из ответов Банка России на вопросы депутатов Госдумы, членов фракции «Единая Россия». Они приурочены к программному документу ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 г. и период 2027 и 2028 гг.», который рассматривался в парламенте на прошлой неделе. Документ за подписью зампреда ЦБ Алексея Заботкина есть у «Ведомостей».