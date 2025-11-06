Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Власти прорабатывают субсидии при выходе на биржу для приоритетных отраслей

Минфин совместно с Банком России уже подготовили проект такого распоряжения
Ксения Котченко
Елена Мухаметшина
Ведомости
Ведомости

Власти прорабатывают переключение господдержки с субсидирования уплаты по кредитам на привлечение капитала – Минфин при участии ЦБ уже разработал проект такого распоряжения. Часть средств, выделяемых на реализацию программ льготного кредитования Минпромторга и Минсельхоза, предполагается направить на господдержку компаний, привлекающих финансирование через публичное размещение акций. Это следует из ответов Банка России на вопросы депутатов Госдумы, членов фракции «Единая Россия». Они приурочены к программному документу ЦБ «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 г. и период 2027 и 2028 гг.», который рассматривался в парламенте на прошлой неделе. Документ за подписью зампреда ЦБ Алексея Заботкина есть у «Ведомостей».

ЦБ подчеркивает, что в приоритете будут проекты таксономии (подробнее о них – во врезе). Принципиально важно запустить механизм в 2026 г., отмечает регулятор. «В этой связи необходимо в возможно короткие сроки принять указанный проект распоряжения. И тут мы рассчитываем на правительство», – говорится в документе.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте