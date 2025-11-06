Россияне не смогут злоупотреблять правом на запрет споров за границей

Россияне не смогут злоупотреблять правом на запрет споров за границейНынешняя практика неблагоприятна для инвестиционного климата, говорят юристы
Конституционный суд (КС) разъяснил, что нормы Арбитражного процессуального кодекса (АПК), позволяющие российским судам ограничивать иностранные разбирательства в отношении лиц под санкциями, призваны защищать их права и компенсировать последствия ограничений. При этом запрет на продолжение разбирательства не должен применяться, когда рассмотрение дела уже завершено. Это следует из опубликованного отказного определения КС, которое обнаружили «Ведомости».
Как пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский, проблема в том, что, после того как решение принято, российский суд может лишь отказать в его признании по ст. V Нью-Йоркской конвенции, но это не останавливает признание и приведение в исполнение решения в других юрисдикциях. Таким образом, нынешнее определение КС – это не столько решение проблемы, сколько ее фиксация: вопрос не в конституционности норм, а в их достаточности для реальной защиты прав в условиях санкционного давления.
Поводом для рассмотрения стала жалоба экс-главы АФК «Система» Евгения Новицкого, который утверждал, что соответствующие статьи АПК ограничивают его право на судебную защиту и препятствуют влиянию на процесс за границей. В марте 2017 г. Новицкий выступил поручителем по договору между ижевской компанией «Петрарко», занимающейся инвестициями в ценные бумаги, и кредитной организацией «Рост банк». Компания намеревалась выкупить у банка акции ЗАО «Уралнефтегазпром» на сумму 5,57 млрд руб. Уже при заключении сделки стороны согласовали, что в случае возникновения споров все разбирательства будут проходить в Лондонском международном третейском суде (LCIA). В июне 2023 г. правопреемник «Рост банка» национальный банк «Траст» заявил, что покупатель «Петрарко» не исполнил обязательства по договору купли-продажи на сумму 3,17 млрд руб.
«Траст» обратился в LCIA с требованием взыскать задолженность с Новицкого как с поручителя.
Новицкий узнал о начавшемся разбирательстве в LCIA только в апреле 2024 г., указывается в определении. После этого он попытался вступить в процесс, направив ходатайство об отложении слушаний. Одновременно в мае 2024 г. он обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о запрете банку продолжать разбирательство в Лондоне, ссылаясь на трудности, вызванные персональными санкциями США и Австралии.
Арбитражный суд Мурманской области принял заявление к рассмотрению и ввел обеспечительные меры, запретив банку продолжать процесс в LCIA до окончания разбирательства в российских судах. Но лондонский суд в июне 2024 г. вынес решение по существу, удовлетворив требования банка.
После этого банк начал процедуры в Высоком суде Англии и Уэльса. Новицкий уточнил требования в российском суде и просил распространить запрет на исполнение решения LCIA, но Арбитражный суд Мурманской области в ноябре 2024 г. отказал ему, отметив, что третейское разбирательство завершено и отсутствуют условия для наложения запрета, сходного с обеспечительными мерами.
Вышестоящие инстанции это решение утвердили.
Считая, что положения нормы АПК об исключительной компетенции арбитражных судов в РФ по делам с участием иностранных лиц ограничивают его право на судебную защиту, Новицкий обратился в КС. Он полагал, что норма должна была позволить российскому арбитражу запретить иностранное разбирательство или исполнение решения LCIA, если участие гражданина осложнено санкциями иностранных государств и другими ограничениями. В частности, лицо, на которое распространяются меры ограничительного характера, может обратиться в российский арбитраж с заявлением о запрете инициирования или продолжения иностранного или международного третейского разбирательства, а суд проверяет, действительно ли существующие препятствия мешают полноценной защите его интересов и прав.
Уголовное преследование новицкого в России
КС отметил, что сами по себе нормы не нарушают права граждан. Между тем добросовестный участник иностранного разбирательства сохраняет возможность оспаривать исполнение решений за рубежом через российские суды, если он не был должным образом уведомлен или не мог представить объяснения по уважительным причинам. Суд также указал, что сама возможность обращения к норме не влечет автоматического запрета на разбирательство.
Обращение с заявлением о применении обеспечительных мер на более ранней стадии третейского разбирательства, безусловно, позволило бы снизить риск того, что в период рассмотрения ходатайства в Арбитражном суде Мурманской области спор в LCIA будет разрешен, считает партнер Briefcase Law Office Григорий Волков. Указанная ситуация наглядно иллюстрирует повышенное значение стратегического подхода и долгосрочного планирования при сопровождении подобных споров, считает эксперт. Рассмотренное дело формирует важный прецедент в практике применения «антисанкционных» норм арбитражного процессуального законодательства, утверждает Волков, добавляя, что КС дал ориентиры для нижестоящих судов при рассмотрении аналогичных споров.
Практика применения этих норм сейчас неблагоприятна как для российских компаний, так и для инвестиционного климата, рассказывает партнер бюро КИАП Степан Султанов. Про его словам, даже контрагенты из дружественных или нейтральных юрисдикций не могут быть уверены, что споры с российскими компаниями будут исполнимы. КС подчеркнул, что закон не дает автоматического права российским судам блокировать иностранные разбирательства против лиц под санкциями, соглашается юрист.