Россияне не смогут злоупотреблять правом на запрет споров за границей

Как пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский, проблема в том, что, после того как решение принято, российский суд может лишь отказать в его признании по ст. V Нью-Йоркской конвенции, но это не останавливает признание и приведение в исполнение решения в других юрисдикциях. Таким образом, нынешнее определение КС – это не столько решение проблемы, сколько ее фиксация: вопрос не в конституционности норм, а в их достаточности для реальной защиты прав в условиях санкционного давления.