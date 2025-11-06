Несмотря на рост продаж, рынок жилья США остается в непростом положении

С возрастом люди становятся все менее мобильными и предпочитают не менять место жительства, пишет NAR. В итоге сделок становится меньше в целом, что негативно сказывается на рынке. Все большую роль на рынке недвижимости играют возрастные покупатели. Средний возраст тех, кто купил жилье как минимум во второй раз, возрос до 62 лет (за год до этого он составлял 61 год). Самая частая причина таких покупок – желание жить поближе к детям и внукам. Продавцы жилья в среднем владели своим домом в течение 11 лет – самый долгий срок за период наблюдения.