Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Несмотря на рост продаж, рынок жилья США остается в непростом положении

Его развитию все еще мешают высокие ставки по ипотеке и стоимость жилья
Данила Моисеев
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES VIA AFP
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES VIA AFP

Средний возраст американца, покупающего первое жилье в жизни, в этом году вырос до 40 лет – еще в 2021 г. он составлял 33 года, а в 2024-м – 38 лет, сообщает Национальная ассоциация риэлторов США (NAR). В 1981 г., когда NAR начала проводить регулярные опросы, медианному покупателю первого жилья в США было 29 лет. Исследование NAR относится к периоду с июля 2024 г. по июль 2025 г., когда ФРС еще не успела понизить ставки, а рынок жилья испытывал наиболее существенный спад.

С возрастом люди становятся все менее мобильными и предпочитают не менять место жительства, пишет NAR. В итоге сделок становится меньше в целом, что негативно сказывается на рынке. Все большую роль на рынке недвижимости играют возрастные покупатели. Средний возраст тех, кто купил жилье как минимум во второй раз, возрос до 62 лет (за год до этого он составлял 61 год). Самая частая причина таких покупок – желание жить поближе к детям и внукам. Продавцы жилья в среднем владели своим домом в течение 11 лет – самый долгий срок за период наблюдения.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь