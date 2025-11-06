Несмотря на рост продаж, рынок жилья США остается в непростом положении

Несмотря на рост продаж, рынок жилья США остается в непростом положенииЕго развитию все еще мешают высокие ставки по ипотеке и стоимость жилья
Средний возраст американца, покупающего первое жилье в жизни, в этом году вырос до 40 лет – еще в 2021 г. он составлял 33 года, а в 2024-м – 38 лет, сообщает Национальная ассоциация риэлторов США (NAR). В 1981 г., когда NAR начала проводить регулярные опросы, медианному покупателю первого жилья в США было 29 лет. Исследование NAR относится к периоду с июля 2024 г. по июль 2025 г., когда ФРС еще не успела понизить ставки, а рынок жилья испытывал наиболее существенный спад.
С возрастом люди становятся все менее мобильными и предпочитают не менять место жительства, пишет NAR. В итоге сделок становится меньше в целом, что негативно сказывается на рынке. Все большую роль на рынке недвижимости играют возрастные покупатели. Средний возраст тех, кто купил жилье как минимум во второй раз, возрос до 62 лет (за год до этого он составлял 61 год). Самая частая причина таких покупок – желание жить поближе к детям и внукам. Продавцы жилья в среднем владели своим домом в течение 11 лет – самый долгий срок за период наблюдения.