Эксперты объяснили снижение российско-китайского товарооборота три квартала подряд

Снижение товарооборота между Россией и Китаем за три квартала 2025 г. в сравнении с рекордными показателями 2024 г. обусловлено рыночной конъюнктурой и «негативными внешними факторами», сказал 1 ноября в Пекине на заседании российско-китайской межправкомиссии первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Ранее Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что в январе – сентябре товарооборот между Россией и Китаем сокращался три квартала подряд и снизился за этот период на 9,4% к тому же периоду 2024 г. до $163,62 млрд. Экспорт из КНР в Россию за это время уменьшился на 11,3% до $73,57 млрд, из России в Китай – на 7,7% до $90,05 млрд. При этом в 2024 г. товарооборот КНР и России достиг рекордных $244 млрд.