Эксперты объяснили снижение российско-китайского товарооборота три квартала подряд

Эксперты объяснили снижение российско-китайского товарооборота три квартала подрядПричины – цены на энергоносители, автомобили и логистика
Снижение товарооборота между Россией и Китаем за три квартала 2025 г. в сравнении с рекордными показателями 2024 г. обусловлено рыночной конъюнктурой и «негативными внешними факторами», сказал 1 ноября в Пекине на заседании российско-китайской межправкомиссии первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Ранее Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило, что в январе – сентябре товарооборот между Россией и Китаем сокращался три квартала подряд и снизился за этот период на 9,4% к тому же периоду 2024 г. до $163,62 млрд. Экспорт из КНР в Россию за это время уменьшился на 11,3% до $73,57 млрд, из России в Китай – на 7,7% до $90,05 млрд. При этом в 2024 г. товарооборот КНР и России достиг рекордных $244 млрд.
Основные экспортные товары России по стоимости – нефть, газ и уголь, вслед за ними идут медь, руда, дерево, жидкое топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию автомобили, спецтехнику, электронику, оборудование, текстиль. Стоимость поставок энергосырья из России в Китай, по данным ГТУ КНР, за январь – сентябрь – $59 млрд (-18,9%, или на $14 млрд меньше). Импорт нефти в Китай из России за девять месяцев 2025 г. уменьшился на 8,1% до 74,04 млн т, а по стоимости на 21%. Нефть Brent подешевела на 14% за девять месяцев. Снижение цен наложилось на падение объемов, повлияв на оценку товарооборота, указывает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Но растет экспорт российской руды и металлов в Китай. За январь – сентябрь поставки никеля удвоились к 2024 г. (до $1 млрд), меди – выросли на 88% (до $2 млрд), металлических руд и алюминия – в 1,5 раза (до $2,7 млрд). Цветные металлы дали половину прироста, четверть – разовые поставки ядерного топлива, 10% – руды, отмечает ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. Этому благоприятствует конъюнктура по ряду позиций. Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в конце октября достигли рекорда $11 185/т, а на алюминий превысили $2900/т впервые с 2022 г.
В поставках из Китая в Россию основной спад наблюдается в автомобилях и запчастях. За январь – сентябрь они упали до $8,5 млрд (-56% с рекордных $19 млрд в 2024 г.). Ввоз из Китая автомобилей и стройтехники упал из-за избыточных закупок 2024 г. и слабого спроса в 2025 г., поясняет Гнидченко. В России в январе – сентябре продажи новых легковых автомобилей упали на 22% (895 923, по данным «Автостата»). Лидер сегмента – российская Lada, остальное – у китайских брендов. За три квартала упали продажи и новых грузовиков в России. После ажиотажа 2024 г. на складах, по оценке «Камаза», их скопилось около 30 000 штук.
В поставках из Китая в Россию спрос связан и с рентабельностью содержания складов под товары. Опасения роста расходов и сложностей со сбытом ведут к сокращению используемых помещений, отмечает менеджер отдела продаж группы транспортных компаний «Русмарин» Евгений Егоров. Поставки основной номенклатуры импорта из Китая – промышленного оборудования – выросли на 1% до $19 млрд за девять месяцев, вырос импорт шин, пищевого сырья и бумаги. По словам Егорова, востребовано оборудование, нужное для производства конечной продукции и ее последующего экспорта в третьи страны.
С октября фиксировались пробки фур с транзитными товарами для российского рынка на китайско-казахстанской границе из-за проверок транзитных схем. По словам директора «ПЭК: Global» Геннадия Чичина, заторы там возникли еще с сентября, их усугубило закрытие погранпереходов КНР 1–8 октября на праздники.
Есть проблемы и в морской логистике, фрахт демонстрировал низкие показатели, говорит Егоров. Негативно повлияли и действия морских линейных перевозчиков CStar Line (ОАЭ) и STF Shipping (КНР). Чичин подтверждает, что они сворачивают оказание услуг через российские порты Дальнего Востока и Черного моря из-за проблем с расчетами с российскими контрагентами, это вызвало временную нехватку морских контейнерных мощностей.
Спрос на наземные перевозки в Россию в октябре вырос вдвое к сентябрю. Ставки фрахта на 40-футовые контейнеры (СФЭ) выросли на 68% – с $1200–1300 до $2100 за единицу. Анонсирован рост тарифов за железнодорожную доставку Владивосток – Москва на 10% до 236 500 руб. за СФЭ. Перевозки по железной дороге из КНР подорожали на 25% с октября до $5000 за СФЭ, автодоставка Шанхай – Москва – на 35% ($15 000) за 20-тонный грузовик, добавил Чичин.
В ФТС «Ведомостям» сообщили, что приостановили предоставление детализированных данных о грузопотоке через погранпереходы, «Ведомости» запросили Минтранс.