Госсектор увеличивает закупки в области информационной безопасности

За девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. объем госзакупок решений и услуг в области кибербезопасности увеличился на 8% до 11,9 млрд руб. За весь 2025 год совокупный объем закупок таких решений может вырасти в годовом выражении на 10% до 20,8 млрд руб., так как до 45% ИБ-закупок приходится именно на IV квартал. Такие прогнозы сделали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (часть цифровой платформы закупок и продаж b2b-РТС), проанализировав данные Единой информационной системы в сфере закупок по закупкам по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госучастием) за 2024–2025 гг.