ФНС раскрыла основные схемы незаконной оптимизации по НДФЛ и страховым взносам

Первый блок оптимизаций охватывает «черно-серые» схемы экономии, признаки которых уже унифицированы ФНС. Среди них, например, размер заработной платы ниже МРОТа (в 2025 г. составляет 22 440 руб. – «Ведомости»), его отклонение от среднего заработка в субъекте по данной отрасли в данном сегменте экономики и др., пояснил Сергеев. В качестве примера борьбы с таким видом оптимизаций он назвал контрольные мероприятия в отношении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупных электронных платформ (есть, в частности, у Wildberries, Ozon, «Яндекс маркета»).