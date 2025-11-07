ФНС раскрыла основные схемы незаконной оптимизации по НДФЛ и страховым взносам

ФНС раскрыла основные схемы незаконной оптимизации по НДФЛ и страховым взносамСейчас расхождение между переводами предприятий и базой по налогам и взносам составляет порядка 3 трлн руб.
Налоговые органы сегодня фиксируют два основных вида незаконных схем по оптимизации расходов бизнеса на уплату НДФЛ и страховых взносов: прямое уклонение от уплаты налогов за счет занижения базы и манипуляции с методологией. Об этом рассказал начальник профильного управления ФНС Михаил Сергеев, выступая на Петербургском налоговом форуме 6 ноября. Налоговые органы провели автоматическую «стыковку» операций предприятий по переводу средств физическим лицам с базой по уплаченным НДФЛ и страховым взносам, подчеркнул он. Потенциал разрыва сейчас составляет порядка 3 трлн руб., сообщил Сергеев.
Первый блок оптимизаций охватывает «черно-серые» схемы экономии, признаки которых уже унифицированы ФНС. Среди них, например, размер заработной платы ниже МРОТа (в 2025 г. составляет 22 440 руб. – «Ведомости»), его отклонение от среднего заработка в субъекте по данной отрасли в данном сегменте экономики и др., пояснил Сергеев. В качестве примера борьбы с таким видом оптимизаций он назвал контрольные мероприятия в отношении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупных электронных платформ (есть, в частности, у Wildberries, Ozon, «Яндекс маркета»).