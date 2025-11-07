Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ФНС раскрыла основные схемы незаконной оптимизации по НДФЛ и страховым взносам

Сейчас расхождение между переводами предприятий и базой по налогам и взносам составляет порядка 3 трлн руб.
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Налоговые органы сегодня фиксируют два основных вида незаконных схем по оптимизации расходов бизнеса на уплату НДФЛ и страховых взносов: прямое уклонение от уплаты налогов за счет занижения базы и манипуляции с методологией. Об этом рассказал начальник профильного управления ФНС Михаил Сергеев, выступая на Петербургском налоговом форуме 6 ноября. Налоговые органы провели автоматическую «стыковку» операций предприятий по переводу средств физическим лицам с базой по уплаченным НДФЛ и страховым взносам, подчеркнул он. Потенциал разрыва сейчас составляет порядка 3 трлн руб., сообщил Сергеев.

Первый блок оптимизаций охватывает «черно-серые» схемы экономии, признаки которых уже унифицированы ФНС. Среди них, например, размер заработной платы ниже МРОТа (в 2025 г. составляет 22 440 руб. – «Ведомости»), его отклонение от среднего заработка в субъекте по данной отрасли в данном сегменте экономики и др., пояснил Сергеев. В качестве примера борьбы с таким видом оптимизаций он назвал контрольные мероприятия в отношении пунктов выдачи заказов (ПВЗ) крупных электронных платформ (есть, в частности, у Wildberries, Ozon, «Яндекс маркета»).

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь