Как бизнес оценивает смягчение норм налогового законопроекта

Принятие правительством части предложений бизнеса можно назвать смягчением позиции, но не существенным послаблением, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Например, введение НДС при доходе с 20 млн руб. коснется порядка 300 000 налогоплательщиков, в то время как под порог в 10 млн руб. попадает уже около 700 000, отметил он. По мнению Калинина, необходимо смягчать условия не только по сумме дохода, но и по ставке. В частности, если Госдумой все-таки будет принята норма о постепенном снижении порога в течение трех лет, то уменьшаться должна и ставка: для предприятий с доходами ниже 60 млн руб. – до 3%, а с 20 млн руб. и ниже – до 1% или даже до 0%, полагает Калинин.