Как бизнес оценивает смягчение норм налогового законопроекта

Как бизнес оценивает смягчение норм налогового законопроектаЗа счет трехэтапного снижения порога основная часть микробизнеса получит отсрочку на 1–2 года
Власти частично учли предложения делового сообщества по налоговому законопроекту и предложили смягчить некоторые нормы для малого и среднего бизнеса. Во-первых, порог годовой выручки для уплаты НДС компаниями будет снижаться в 2026–2028 гг. до 20 млн, 15 млн и 10 млн руб. соответственно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством. В версии, принятой в первом чтении, предлагается снижение этого порога до 10 млн руб. уже с 2026 г.
Во-вторых, кабмин учел предложение о сохранении патентной системы налогообложения (ПСН) для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах, отметил Мишустин. В текущей версии законопроекта планировалось исключить из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, торговлю через стационарные торговые объекты и услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.
В-третьих, сохранится льготный режим для IT-компаний по НДС при реализации прав на собственные разработки. Это должно быть стимулом для дальнейшего укрепления отрасли и достижения технологического суверенитета страны, подчеркнул Мишустин.
В-четвертых, для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами, будет введен мораторий на привлечение к ответственности. «Эти инициативы не предусматривают изменения общего объема расходов, а вносят коррективы, которые учитывают специфику конкретных отраслей и, как следствие, помогают лучше раскрыть их потенциал», – отметил Мишустин.
Корректировки войдут в проект поправок в Налоговый кодекс (НК) ко второму чтению, внесенный вместе с «бюджетным» пакетом законопроектов. Ключевая новелла поправок в НК – повышение стандартной ставки НДС с 20 до 22%. Премьер-министр поручил утвердить и оперативно направить в Госдуму поправки в проект федерального бюджета и связанное с ним законодательство ко второму чтению. Срок представления поправок – до 10 ноября.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, всего правительство предлагает внести 590 поправок на общую сумму на трехлетний период более 7 трлн руб. «Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на обеспечение потребностей специальной военной операции», – подчеркнул он.
История вопроса
В октябре три деловых объединения – Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса), «Опора России» (объединяет малые и средние предприятия, МСП) и Торгово-промышленная палата (ТПП), – а также Корпорация МСП (подведомственная организация Минэкономразвития, отвечающая за меры поддержки бизнеса) направили спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко письма с просьбой смягчить налоговый законопроект. Бизнес просил в том числе повысить предельный размер дохода для плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН), на которых ляжет обязанность уплачивать НДС, с 10 млн руб. в год, которые предлагаются проектом поправок в НК, до 30 млн руб. Также деловые объединения просили ввести период поэтапной адаптации микробизнеса к новым условиям. Еще одно предложение – введение моратория на год на применение штрафных санкций за непредоставление в срок налоговой декларации по НДС для предпринимателей, впервые ставших плательщиками НДС. Также бизнес просил внести ряд исключений при отмене льготы по страховым взносам.
Часть этих предложений была учтена в заключении комитета по бюджету и налогам, принятом 21 октября. Комитет, в частности, рекомендовал установить поэтапное снижение порогов по доходам, при которых бизнес на УСН становится плательщиком НДС, а компании, применяющие ПСН, теряют право на применение этого специального налогового режима. Представители комитета также считают, что период времени, предусмотренный для вступления в силу предлагаемых законопроектом мер, может оказаться недостаточным для подготовки и адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения.
Володин в ходе рассмотрения проекта поправок в НК в первом чтении отметил, что парламент получил обращения от бизнеса – они обсуждались с премьер-министром накануне. По словам Володина, Мишустин тогда «отнесся конструктивно к этим предложениям» и со своей стороны поручил Минфину проработать их. Силуанов тогда подтвердил, что Минфин готов вместе с депутатами «отработать» предложения ко второму чтению. В день рассмотрения поправок, 22 октября, спикер Госдумы впервые пригласил на пленарное заседание представителей бизнеса.
Как бизнес оценивает изменения
Принятие правительством части предложений бизнеса можно назвать смягчением позиции, но не существенным послаблением, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. Например, введение НДС при доходе с 20 млн руб. коснется порядка 300 000 налогоплательщиков, в то время как под порог в 10 млн руб. попадает уже около 700 000, отметил он. По мнению Калинина, необходимо смягчать условия не только по сумме дохода, но и по ставке. В частности, если Госдумой все-таки будет принята норма о постепенном снижении порога в течение трех лет, то уменьшаться должна и ставка: для предприятий с доходами ниже 60 млн руб. – до 3%, а с 20 млн руб. и ниже – до 1% или даже до 0%, полагает Калинин.
Времени на адаптацию, даже с учетом отсрочки для микробизнеса, немного, говорит вице-президент ТПП Елена Дыбова. По ее словам, у предпринимателей сейчас есть сложности с кадрами, падением объема заказов и высокой ключевой ставкой, отмечает она. С учетом этого переход мог бы быть более плавным, считает Дыбова.
Решение о постепенном понижении порога – это хорошая новость для малого бизнеса и, безусловно, такой подход более комфортен, чем предыдущие предложения, считает партнер и руководитель департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаил Орлов. С другой стороны, увеличение числа плательщиков НДС среди малого бизнеса приведет к дополнительному налоговому обременению и росту административной нагрузки.
За счет трехэтапного снижения порога основная часть микробизнеса получит отсрочку на 1–2 года, отмечает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Это позволит большому количеству предпринимателей лучше подготовиться или перестроиться, например переключиться на не облагаемые НДС виды деятельности, такие как медицина, образование, общепит, туризм и т. д. Или же уйти с рынка, избежав банкротства, добавляет эксперт.
Плавное снижение порога в течение трех лет действительно делает переход на уплату НДС менее резким, отмечает партнер Б1 Вадим Ильин. Это позволит маленьким компаниям адаптироваться к новым условиям, оценить свои налоговые и бухгалтерские возможности, указывает эксперт. При этом кардинально ситуацию это не изменит: обязанность по уплате НДС все равно приведет к росту налоговой нагрузки, подчеркивает Ильин.