ЦБ объяснил фундаментальные причины укрепления рубля

ЦБ объяснил фундаментальные причины укрепления рубляПомимо высокой ставки влияют продажи из ФНБ и ограничения на импорт
Рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, сообщил Банк России в Резюме обсуждения ключевой ставки. В числе других факторов – ограничения на импорт, сокращение спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ.
Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров, такие как импортные пошлины, протекционистские барьеры, требования к локализации в государственном секторе, снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки, объяснил ЦБ. Регулятор добавил, что падение спроса со стороны резидентов на иностранные активы связано с санкционными ограничениями.
