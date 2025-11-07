Газета
Главная / Экономика /

ЦБ объяснил фундаментальные причины укрепления рубля

Помимо высокой ставки влияют продажи из ФНБ и ограничения на импорт
Ксения Котченко
Ведомости
Ведомости

Рубль фундаментально укрепляется не только из-за жесткой денежно-кредитной политики, сообщил Банк России в Резюме обсуждения ключевой ставки. В числе других факторов – ограничения на импорт, сокращение спроса на иностранные активы и продажи средств ФНБ.

Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров, такие как импортные пошлины, протекционистские барьеры, требования к локализации в государственном секторе, снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки, объяснил ЦБ. Регулятор добавил, что падение спроса со стороны резидентов на иностранные активы связано с санкционными ограничениями.

