ЦБ объяснил фундаментальные причины укрепления рубля

Внешние и внутренние ограничения на ввоз товаров, такие как импортные пошлины, протекционистские барьеры, требования к локализации в государственном секторе, снижают спрос на заграничные товары и иностранную валюту для их покупки, объяснил ЦБ. Регулятор добавил, что падение спроса со стороны резидентов на иностранные активы связано с санкционными ограничениями.