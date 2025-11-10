Китайский экспорт начал снижаться под влиянием тарифов США

Китай столкнулся со снижением экспорта в октябре 2025 г. По данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), общий объем экспорта из страны в годовом выражении упал на 1,1% до $305,35 млрд. Импорт увеличился на 1% до $215,7 млрд. Общий объем торговли уменьшился на 0,3% до $520,63 млрд.