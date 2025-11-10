Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Китайский экспорт начал снижаться под влиянием тарифов США

Дальнейший рост экспорта находится под вопросом в том числе из-за снижения индекса деловой активности
Данила Моисеев
AFP
AFP

Китай столкнулся со снижением экспорта в октябре 2025 г. По данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), общий объем экспорта из страны в годовом выражении упал на 1,1% до $305,35 млрд. Импорт увеличился на 1% до $215,7 млрд. Общий объем торговли уменьшился на 0,3% до $520,63 млрд.

Несмотря на эффект высокой базы октября 2024 г., показатели оказались значительно ниже ожиданий аналитиков. Эксперты Bloomberg ожидали роста экспорта в годовом выражении на 2,9%, а аналитики Reuters – на 3%. В сентябре китайский экспорт в годовом выражении вырос на 8,3%, а импорт – на 7,4%.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте